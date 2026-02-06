Abiamofo: “Rozenhout moest in gelegenheid worden gesteld om zich te verweren”

Het non-actief stellen van een president-directeur van Grassalco nv, komt volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname niet voor in de statuten van het bedrijf. Desondanks is Wensley Rozenhoudt, die ook ABOP-topper is, recent door de Raad van Commissarissen (RvC) op non-actief gesteld in verband met de verdwijning van de 4 kilo ruw goud uit de bedrijfskluis.

Deze zaak is volgens de bewindsman politiek gevoelig. “Het zou moeten gaan om schorsing. En wanneer je dat doet moet je de persoon ook in de gelegenheid stellen om zich te verweren. Zo hoort het”, zei Abiamofo woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Volgens de bewindsman is de RvC nog bezig met een quickscan en daarvan zijn er wat voorlopige resultaten die reeds met de aandeelhouder zijn gedeeld. De aandeelhouder zal na overleg nadere instructies geven aan de RvC.

“Waar ik me niet mee inlaat is dat voorlopige onderzoeksresultaten in de pers komen. En ik denk dat dat zorgt voor een stukje criminalisering van die president-directeur die niet de gelegenheid heeft om zich te verweren. Ik wil me daarmee niet bezighouden”, aldus Abiamofo.

Vorige maand is er aangifte gedaan tegen Burney Brunswijk, voormalig president-commissaris, en Rozenhout. De waarde van het verdwenen goud bedraagt meer dan 400.000 Amerikaanse dollar. Brunswijk maakt ook deel uit van de nieuwe rvc van Grassalco.