Zwaargewapende mannen plegen roofoverval op goudzoekerskamp

Drie criminelen hebben afgelopen nacht een gewapende roofoverval gepleegd op een goudzoekerskamp aan de Brownsweg in Suriname, ter hoogte van kilometer 32.

Volgens informatie reden de daders in een zwarte pick-up. Drie zwaargewapende mannen stapten uit, terwijl een vierde verdachte in het voertuig achter het stuur bleef.

Bij aankomst openden de rovers direct het vuur op twee gouddelvers in het kamp. Uit angst vluchtten de mannen het bos in.

Het is vooralsnog onbekend wat de daders hebben buitgemaakt. De slachtoffers bleven ongedeerd en wisten via andere gouddelvers in het gebied contact te leggen met de politie.

De politie van Brownsweg is een onderzoek gestart en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.