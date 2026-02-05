HomeOnderwerpenJustitie en politieZwaargewapende mannen plegen roofoverval op goudzoekerskamp
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Zwaargewapende mannen plegen roofoverval op goudzoekerskamp

-

0
Zwaargewapende mannen plegen roofoverval op goudzoekerskamp

Caribbean Night

Drie criminelen hebben afgelopen nacht een gewapende roofoverval gepleegd op een goudzoekerskamp aan de Brownsweg in Suriname, ter hoogte van kilometer 32.

Volgens informatie reden de daders in een zwarte pick-up. Drie zwaargewapende mannen stapten uit, terwijl een vierde verdachte in het voertuig achter het stuur bleef.

Bij aankomst openden de rovers direct het vuur op twee gouddelvers in het kamp. Uit angst vluchtten de mannen het bos in.

Het is vooralsnog onbekend wat de daders hebben buitgemaakt. De slachtoffers bleven ongedeerd en wisten via andere gouddelvers in het gebied contact te leggen met de politie.

De politie van Brownsweg is een onderzoek gestart en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
OPINIE: ‘Atompai en het gif van verdachtmakingen’
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen