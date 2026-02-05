Tsang: “1,4 miljoen SRD was niet voor een feestje; sprake van een reeks sabotages bij OWRO”

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) heeft de 1,4 miljoen SRD voor de viering van het 170-jarig bestaan van het ministerie niet gebruikt voor een feestje. Het geld is in verband met het jubileumjaar bestemd voor een aantal activiteiten. Eén daarvan was de launch van een expo met als thema: 170 jaar bouwen aan Suriname.

De bewindsman spreekt van een reeks sabotages, waarbij brand wordt gesticht en nu ook stukken over de kosten van de viering zijn uitgelekt. Bovendien is het uiteindelijk betaalde bedrag niet hetzelfde geweest als in de uitgelekte stukken is aangegeven.

“Stukken worden uitgelekt met kennelijk de bedoeling om het ministerie in een kwaad daglicht te zetten. Naar aanleiding van het evenement en allerlei dingen die wij doen, wordt er gesaboteerd. Stroom en water worden uitgeschakeld. Onze zes grote durotanks raken constant leeg, maar dat is ondertussen verholpen.

We hebben nu maatregelen getroffen, waaronder camera’s die worden geïnstalleerd. En we hopen dat dit tot het verleden gaat behoren met extra controle”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Tsang stelde dat dit allemaal dingen zijn die het ministerie afhouden van het echte werk. Onder andere de installatie van de beveiligingscamera’s gaat een behoorlijk bedrag kosten, waardoor dit nu ook uit de begroting van OWRO zal moeten worden betaald. “En dat zijn dingen die ons een beetje van het pad waar wij nu mee bezig zijn afhouden”, stelde hij.

Volgens de bewindsman is er een onderzoek gaande om de dader(s) te identificeren. Hijzelf heeft een idee waar dit vandaan komt, maar voor nu is het te prematuur om daarover uit te wijden.

Wat de viering van het 170-jarig bestaan van het ministerie betreft, stelt Tsang dat er een receptie is gehouden waar diverse hoogwaardigheidsbekleders zijn uitgenodigd. Hiermee ontweek hij vragen over de reden voor het betalen van zeer hoge bedragen aan een dj en band. Het bedrag is volgens Tsang hetzelfde bedrag dat elk jaar voor een owru yari-viering van het ministerie werd vrijgemaakt. En aangezien owru yari met slechts 500.000 SRD is gevierd, is de 1,4 miljoen SRD vrijgesteld voor het 170-jarig bestaan.

“170 jaren zijn geen 170 dagen. En we hebben bewust gezegd dat we geen feest gaan hebben. Het was een receptie waarbij we een aantal gasten hadden, waaronder ook de president die aanwezig zou zijn. Op het laatste moment heeft ze dat afgezegd. Maar 1,4 miljoen Surinaamse dollars kwam op iets meer dan 30.000 US dollar. En voor een launch van een jubileumjaar dachten we wel dat dat in orde was.

De stukken die zijn uitgelekt zijn uiteindelijk niet de stukken die betaald werden. Daarom zeg ik dat het te maken heeft met dat het ministerie in een kwaad daglicht moest worden gesteld. Maar wij gaan vrolijk verder met het uitgezette pad en de maatregelen. Als ze het leuk vinden of niet”, aldus Tsang.