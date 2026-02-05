Robert-Gray van Trikt door politie opgehaald om restant gevangenisstraf uit te zitten

De veroordeelde voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt, is vandaag door de politie opgehaald, om het restant van zijn straf in de gevangenis uit te zitten.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het vonnis dat op 19 januari 2026 in zijn zaak is uitgesproken. In deze zaak werd Van Trikt op 6 februari 2020, ten tijde van de regering Bouterse II, door de afdeling Fraude aangehouden en in verzekering gesteld.

Daarna volgde een lange rechtszaak waarbij hij vorige maand in hoger beroep werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Van Trikt zat eerder al in voorarrest van 6 februari 2020 tot en met 7 november 2022, in totaal 2 jaar en 9 maanden. Uitgaande van het uitzitten van tweederde van de opgelegde straf, blijft er volgens deze berekening nog iets meer dan een jaar detentie over.

Bij de uitspraak werd geen onmiddellijke gevangenneming bevolen. De uitvoering werd overgelaten aan het OM, dat belast is met het ten uitvoer leggen van vonnissen. In dit kader is het vonnis op 29 januari 2026 officieel aan Van Trikt betekend. Hij kreeg een week uitstel waarna hij vanmorgen vrijwillig zou hebben aangemeld.

Aan Starnieuws zei hij dat hij vandaag een afspraak had bij een medische specialist. Onder begeleiding van de politie is hij inmiddels naar die specialist gebracht, waarna hij zijn detentie zal voortzetten. Van Trikt verklaarde verder dat hij zich op de gevangenisstraf heeft voorbereid en rustig blijft onder de situatie.