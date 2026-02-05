PSA-aanvragen schieten omhoog: diaspora profiteert van lagere kosten en snellere online procedure

De belangstelling voor het PSA-document (Persoon van Surinaamse Afkomst) is de afgelopen maanden explosief gegroeid. Volgens Luziano Truideman, directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken, is de sterke toename vooral te verklaren door twee ingrepen: een forse tariefverlaging en een aanvraagproces dat inmiddels volledig digitaal verloopt. Hij bevestigde dit woensdag 4 februari 2026 in een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Aanleiding voor de piek was een tijdelijke actie rond 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid, bedoeld om de band met de diaspora te versterken. Van 1 november 2025 tot en met 31 januari 2026 konden volwassenen hun aanvraag indienen voor 80 euro in plaats van 160 euro, terwijl het tarief voor kinderen werd teruggebracht van 80 euro naar 40 euro. De actie bleek een schot in de roos: in de eerste maand kwamen al iets meer dan 3.600 aanvragen binnen, een hoeveelheid die normaal pas na een heel jaar wordt bereikt.

Na afloop van de kortingsperiode is de prijsverlaging niet volledig teruggedraaid, maar omgezet in een definitieve aanpassing. De kosten bedragen nu 120 euro voor volwassenen en 70 euro voor kinderen. Daarmee wil het ministerie de drempel structureel verlagen voor personen van Surinaamse afkomst die hun status willen laten vastleggen, terwijl de toestroom van aanvragen beheersbaar blijft.

Naast de prijs speelt ook de modernisering van het systeem een grote rol. Het digitale PSA-platform werd in juni 2024 gelanceerd en heeft de doorlooptijden drastisch ingekort. Waar aanvragers vroeger soms langer dan een jaar moesten wachten, kan een aanvraag nu in sommige gevallen al binnen één tot anderhalve week worden afgerond, mits alle documenten volledig, correct en goed leesbaar worden aangeleverd. Het systeem biedt ook de optie om digitaal geboorteakten op te vragen via het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en bevat een trackingsysteem waarmee aanvragers de voortgang van hun dossier kunnen volgen.

Het PSA-document bestaat sinds 2014 en is gebaseerd op een initiatiefwet van De Nationale Assemblee (DNA). Het is bedoeld voor personen van Surinaamse afkomst die niet (meer) de Surinaamse nationaliteit bezitten en regelt hun status met concrete faciliteiten. Zo kunnen houders visumvrij naar Suriname reizen, er tot zes maanden verblijven met een verlengingsmogelijkheid tot een jaar, toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, bankrekeningen openen en consulaire bijstand ontvangen via Surinaamse diplomatieke posten in het buitenland.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) adviseert aanvragers hun verzoek rechtstreeks via de officiële website in te dienen en geen gebruik te maken van tussenpersonen zoals consultants of reisbureaus. Dat verkleint de kans op miscommunicatie en kan de afhandeling versnellen. Met het PSA-document kunnen diaspora-leden zich bovendien inschrijven bij het CBB, een Surinaamse ID-kaart verkrijgen en praktische zaken regelen rondom werken, ondernemen en financiële dienstverlening. Stemrecht voor PSA-houders is nog niet wettelijk vastgelegd, maar wordt mogelijk in de toekomst overwogen.