‘Pakittow’ en ‘Pukusjani’ in Raad van Commissarissen MAS

Twee opvallende namen sprongen donderdag direct in het oog bij de presentatie van de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS): Stephano ‘Pakkittow’ Biervliet en Priscilla ‘Pukusjani’ Dawsa. In dezelfde bijeenkomst werd ook de nieuwe samenstelling van het toezichthoudend orgaan officieel geïnstalleerd door president Jennifer Simons op het Kabinet van de President.

Aan het hoofd van de raad staat Delano Landvreugd, die is benoemd tot president-commissaris. Hij geeft aan te willen voortbouwen op de strategische lijn die eerder is uitgezet door de organisatie en de vorige RvC. Landvreugd zegt te mikken op een constructieve samenwerking binnen de raad en met de directie, waarbij hij nadrukkelijk inzet op transparantie in de uitvoering van de werkzaamheden.

Volgens Landvreugd heeft president Simons tijdens de installatie gevraagd dat de nieuwe RvC aandacht besteedt aan punten die zij in de gepresenteerde verslagen heeft opgemerkt. Daarbij zou het staatshoofd de raad specifiek hebben opgeroepen scherp te kijken naar de financiële stromen binnen de MAS. Landvreugd stelt dat waar nodig aanpassingen zullen worden doorgevoerd.

De nieuwe president-commissaris benadrukt dat er altijd ruimte is om processen te verbeteren, zodat de MAS steeds effectiever kan functioneren. Vanuit de RvC zal volgens hem structureel en constructief overleg plaatsvinden met de directie, waarbij van de directie volledige openheid wordt verwacht binnen de samenwerking.

Naast interne versterking richt de RvC de blik ook op externe ontwikkelingen. Landvreugd verwacht dat de opkomst van de olie- en gassector de komende periode leidt tot een toename van het scheepvaartverkeer in Surinaamse wateren. Hij wijst erop dat de MAS niet alleen een rol heeft in het veilig begeleiden van dat verkeer, maar ook moet bijdragen aan het genereren van extra inkomsten die uiteindelijk in de staatskas kunnen vloeien.

Landvreugd wordt binnen de RvC ondersteund door de leden P. Dawsa, A. Dankerlui, S. Biervliet, S. Sitaram, S. Badjalala en J. Koese. Met de gezamenlijke inzet van de raad hoopt hij de gestelde doelen te realiseren en de MAS klaar te stomen voor de groei die wordt verwacht.