HomeNieuws uit Suriname'Pakittow' en 'Pukusjani' in Raad van Commissarissen MAS
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

‘Pakittow’ en ‘Pukusjani’ in Raad van Commissarissen MAS

-

0
'Pakittow' en 'Pukusjani' in Raad van Commissarissen MAS

Caribbean Night

Twee opvallende namen sprongen donderdag direct in het oog bij de presentatie van de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS): Stephano ‘Pakkittow’ Biervliet en Priscilla ‘Pukusjani’ Dawsa. In dezelfde bijeenkomst werd ook de nieuwe samenstelling van het toezichthoudend orgaan officieel geïnstalleerd door president Jennifer Simons op het Kabinet van de President.

Aan het hoofd van de raad staat Delano Landvreugd, die is benoemd tot president-commissaris. Hij geeft aan te willen voortbouwen op de strategische lijn die eerder is uitgezet door de organisatie en de vorige RvC. Landvreugd zegt te mikken op een constructieve samenwerking binnen de raad en met de directie, waarbij hij nadrukkelijk inzet op transparantie in de uitvoering van de werkzaamheden.

Volgens Landvreugd heeft president Simons tijdens de installatie gevraagd dat de nieuwe RvC aandacht besteedt aan punten die zij in de gepresenteerde verslagen heeft opgemerkt. Daarbij zou het staatshoofd de raad specifiek hebben opgeroepen scherp te kijken naar de financiële stromen binnen de MAS. Landvreugd stelt dat waar nodig aanpassingen zullen worden doorgevoerd.

De nieuwe president-commissaris benadrukt dat er altijd ruimte is om processen te verbeteren, zodat de MAS steeds effectiever kan functioneren. Vanuit de RvC zal volgens hem structureel en constructief overleg plaatsvinden met de directie, waarbij van de directie volledige openheid wordt verwacht binnen de samenwerking.

Naast interne versterking richt de RvC de blik ook op externe ontwikkelingen. Landvreugd verwacht dat de opkomst van de olie- en gassector de komende periode leidt tot een toename van het scheepvaartverkeer in Surinaamse wateren. Hij wijst erop dat de MAS niet alleen een rol heeft in het veilig begeleiden van dat verkeer, maar ook moet bijdragen aan het genereren van extra inkomsten die uiteindelijk in de staatskas kunnen vloeien.

Landvreugd wordt binnen de RvC ondersteund door de leden P. Dawsa, A. Dankerlui, S. Biervliet, S. Sitaram, S. Badjalala en J. Koese. Met de gezamenlijke inzet van de raad hoopt hij de gestelde doelen te realiseren en de MAS klaar te stomen voor de groei die wordt verwacht.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Robert-Gray van Trikt door politie opgehaald om restant gevangenisstraf uit te zitten
Volgend artikel
Man steelt ketting thuis van vriend; ontkent eerst en zegt daarna ‘per ongeluk meegnomen’
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen