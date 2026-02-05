OPINIE: ‘Atompai en het gif van verdachtmakingen’

[INGEZONDEN] – In de Nationale Assemblee is deze week opnieuw een gevaarlijke grens overschreden. NPS-parlementariër Atompai koos er niet voor om met feiten, bewijzen of juridische argumenten te komen, maar greep naar insinuaties, verdachtmakingen en politieke opruiing. Wat overblijft is een tirade die meer zegt over zijn eigen motieven dan over de rechtsstaat van Suriname. Zo iemand noem ik een lafbek.

Het patroon is inmiddels herkenbaar. Zodra de naam Chan Santokhi valt, lijkt bij bepaalde politici een reflex op te treden: het zogeheten ‘Chan-syndroom’. Voor sommigen werkt de naam Santokhi als een rode lap op een stier. Ze zijn bang voor Santokhi. Vanaf het begin van zijn presidentschap klonk vanuit bepaalde hoeken de raciaal beladen slogan dat men ‘geen koelie als president’ wilde. In plaats van Surinamers te zien, zien zij etniciteit. In plaats van argumenten te leveren, spuiten ze gif.

Ook nu draait het opnieuw om hetzelfde kader: ‘een Hindoestaanse president en een Hindoestaanse procureur-generaal zouden zogenaamd de rechtsstaat manipuleren’. Het Openbaar Ministerie heeft dit nadrukkelijk ontkend en benadrukt dat het onafhankelijk opereert. Toch blijft Atompai zonder enig bewijs beweren dat Santokhi rechtstreeks opdrachten zou hebben gegeven aan de procureur-generaal.

Dat roept simpele vragen op: Wie heeft het hem verteld? Was hij erbij? Of is dit opnieuw de zoveelste sprookje van Atompai? Beschuldigingen zonder bewijs zijn geen politiek debat. Het is laster. Opruiing tegen de rechtsstaat. Tijdens zijn bijdrage in DNA ging Atompai nog verder. Hij schetste een beeld waarin het Openbaar Ministerie zou functioneren als een persoonlijke vervolgingsmachine.

Hij sprak over een ‘Dominus litis’ en probeerde de Assemblee op te jutten tegen de procureur-generaal. Dit is gevaarlijk. Want het vertrouwen in de rechtsstaat ondermijnen zonder bewijs is geen kritiek, het is sabotage. Hoe gemakkelijk is het om te suggereren dat één persoon bepaalt wie wordt opgesloten? Hoe gemakkelijk is het om te roepen dat vervolging ‘politiek’ is wanneer mensen met duistere zaken worden geconfronteerd met justitie? In elke rechtsstaat geldt één simpel principe: wie niets te vrezen heeft, hoeft niet bang te zijn voor een onafhankelijk Openbaar Ministerie.

Selectieve verontwaardiging. Atompai beweert nu ineens dat er politieke inmenging zou zijn geweest. Maar waar waren zijn bewijzen toen hij beweerde voice-berichten te hebben gezien en gehoord waarin opdrachten werden gegeven? Waarom zijn die nooit openbaar gemaakt? Omdat beschuldigingen zonder bewijs eenvoudig zijn. Omdat modder gooien makkelijker is dan feiten presenteren.

Het is veelzeggend dat juist nu, nu Santokhi geen president meer is, de aanvallen op de procureur-generaal worden opgevoerd. Het lijkt erop dat obstakels moeten verdwijnen voor duistere praktijken. Het publiek herinnert zich dat Atompai ooit beroofd werd van een tas met enorme geldbedragen in euro’s, dollars en SRD. Dat roept vragen op over de omvang van zijn ‘legale onderneming’.

Wie werkelijk met bloed, zweet en tranen hard werkt voor zijn geld, deelt geen enorme sommen uit alsof het niets is. De samenleving mag zich terecht afvragen waar deze financiële stromen vandaan komen. Volgens mij vormt de PG een obstakel voor bepaalde duistere figuren. Tegen deze achtergrond willen ze de Procureur Generaal zo snel mogelijk vervangen.

Atompai stelde voor om Suriname aan te laten sluiten bij de Hoge Raad der Nederlanden als derde rechtsinstantie en bestempelde de keuze voor het Caribbean Court of Justice als politiek gemotiveerd. Ironisch genoeg is juist zijn eigen optreden een schoolvoorbeeld van politieke motieven die verpakt worden als juridisch debat. De waarheid is eenvoudig, wie voortdurend de onafhankelijkheid van justitie in twijfel trekt zonder bewijs, probeert niet de rechtsstaat te beschermen maar te verzwakken.

Suriname verdient politici die met feiten spreken, niet met verdachtmakingen. Wie beschuldigingen uit zonder bewijs, wie de rechtsstaat ondermijnt en wie etniciteit gebruikt als politiek wapen is een lafbek. Hiermee bewijs je de samenleving geen dienst. Zonder bewijs blijven het loze kreten. En in de politiek geldt nog altijd: wie niet kan bewijzen, moet zwijgen.

Idris Naipal