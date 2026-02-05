Man steelt ketting thuis van vriend; ontkent eerst en zegt daarna ‘per ongeluk meegnomen’

Een gezellige vriendenavond in Albina, is geëindigd in keihard verraad. Terwijl één vriend rustig onder de douche stond, greep de ander zijn kans en verdween met een gouden halsketting van tafel.

Volgens de politie had de eigenaar zijn ketting even neergelegd voordat hij ging baden. Na afloop was het sieraad plotseling spoorloos. De ‘vriend’ ontkende eerst alles, maar gaf later toe dat hij de ketting ‘per ongeluk’ had meegenomen. Hij beloofde die terug te brengen… maar dat gebeurde nooit.

In plaats daarvan kwam hij wekenlang met smoesjes, excuses en nieuwe verhalen. Elke keer als er naar de ketting werd gevraagd, was er weer een ander praatje. Tot de eigenaar er genoeg van had en naar de politie stapte.

Na aangifte sloeg de politie toe. Met hulp van Surveillance Regio Midden Suriname werd de verdachte opgespoord bij zijn woning in Wanica en direct aangehouden. De zogenaamde vriend werd overgebracht naar het politiebureau in Albina.

De gouden ketting is tot op de dag van vandaag nog steeds niet terecht. De verdachte zit voorlopig vast terwijl het onderzoek doorgaat.