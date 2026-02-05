HomeOnderwerpenJustitie en politieKPS start onderzoek naar politieman in burger die schot lost tijdens confrontatie
KPS start onderzoek naar politieman in burger die schot lost tijdens confrontatie


a.i. beeld ter illustratie

Het Korps Politie Suriname (KPS) zegt kennis te hebben genomen van een kort videofragment dat massaal rondgaat op sociale media. Op de beelden is te zien hoe een politieambtenaar in burger tijdens een confrontatie met een groep jongemannen zijn dienstwapen trekt en op enig moment een waarschuwingsschot lost.

Het KPS erkent dat de beelden onrust en vragen oproepen en benadrukt dat geweldgebruik door agenten strikt aan regels is gebonden.

Volgens het korps mag een vuurwapen – inclusief een waarschuwingsschot – alleen worden ingezet binnen de wettelijke kaders en uitsluitend wanneer dit noodzakelijk, proportioneel en het minst ingrijpend is.

Naar aanleiding van het incident is een intern onderzoek ingesteld om de toedracht en het optreden van de betrokken agent volledig en objectief vast te stellen. Als blijkt dat er in strijd met de voorschriften is gehandeld, volgen er maatregelen.

Het KPS roept de samenleving op geen conclusies te trekken op basis van een kort fragment zonder volledige context en belooft, zodra het onderzoek is afgerond en dat toelaat, meer informatie te geven.

