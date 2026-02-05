HomeNieuws uit SurinameGajadien: "Op basis van eigen opiniepeiling heb ik intern kenbaar gemaakt dat...
Gajadien: “Op basis van eigen opiniepeiling heb ik intern kenbaar gemaakt dat wij achterstonden”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien
VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien | Foto (c) Kabinet van de president van Suriname

Dat de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) bij de afgelopen verkiezingen in Suriname drie zetels minder heeft gehaald in vergelijking met 2020, was voor ondervoorzitter Asiskumar Gajadien geen verrassing.

De politicus, die tijdens een massameeting in mei 2024 naar 34 zetels vroeg, stelt op basis van eigen opiniepeilingen voor de verkiezingen kenbaar te hebben gemaakt dat de partij juist achterstond.

“Ik ben één van de personen die met een eigen opiniepeilingsinstituut de verkiezingen inging. Dus ik kon te allen tijde op de juiste wijze peilen. En ik heb intern zeker kenbaar gemaakt dat wij achterstonden”, zei Gajadien in een interview op radio Awaaz.

Deze peilingen werden volgens hem gedurende de afgelopen regeerperiode gehouden, maar het resultaat was niet bedoeld voor publicatie. De ontevredenheid bij bepaalde burgers varieerde volgens hem van rechtszekerheid op gronden tot het mislopen van het sociaal programma. Veel personen kregen, ondanks dat zij er wel recht op hadden, deze uitkeringen niet uitbetaald.

De VHP’er heeft eerder gesteld te hebben geanalyseerd dat zeker 15% van diehard VHP’ers door deze onvrede niet naar de stembus is gegaan. Indien zulke gevallen zich niet zouden hebben voorgedaan, dan zou de VHP volgens Gajadien meer dan 17 zetels hebben gehaald.

