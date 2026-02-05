HomeNieuws uit SurinameChikungunyabesmettingen stijgen in een week van 134 naar 312; jongste patiënt drie...
Nieuws uit Suriname

Chikungunyabesmettingen stijgen in een week van 134 naar 312; jongste patiënt drie maanden, oudste 96 jaar

De chikungunya-uitbraak in Suriname blijft zorgen baren. Het aantal geregistreerde besmettingen blijft stijgen en is binnen een week meer dan verdubbeld.

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid meldde op donderdag 29 januari in het parlement dat de teller op 134 stond en woensdag 4 februari gaf hij voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers aan dat het aantal inmiddels is opgelopen tot 312. Vijf personen hebben zowel dengue als chikungunya opgelopen.

De bewindsman liet weten dat de jongste patiënt besmet met chikungunya drie maanden oud is en de oudste 96 jaar. De besmettingen zijn tot nu toe vastgesteld in de districten Paramaribo, Wanica, Commewijne en Nickerie.

Volgens Misiekaba is het mogelijk dat mensen uit de andere districten het virus ook hebben opgelopen, omdat niet iedereen met symptomen zich laat testen.

Chikungunya wordt niet rechtstreeks van mens op mens overgedragen. Het virus verspreidt zich wanneer een muskiet eerst een geïnfecteerde persoon prikt, waarna die besmette muskiet vervolgens iemand kan steken die nog niet geïnfecteerd is. Na enkele dagen kunnen de eerste verschijnselen optreden. Wie eenmaal besmet is geweest, bouwt levenslange immuniteit op.

De meest voorkomende klachten zijn plotselinge koorts, gewrichtspijn en -zwelling, en een algemeen ziek gevoel met vermoeidheid. Ernstige complicaties komen zelden voor, maar de gewrichtspijn kan in sommige gevallen weken tot zelfs maanden aanhouden. Het risico op complicaties is groter bij ouderen, zeer jonge kinderen, zwangeren en mensen met onderliggende chronische aandoeningen.

Mensen die koorts krijgen in combinatie met gewrichtspijn of zwelling, krijgen het advies om aspirine en ibuprofen te vermijden. In plaats daarvan wordt geadviseerd paracetamol te gebruiken tegen pijn en koorts, voldoende te drinken, rust te nemen en medische hulp te zoeken als klachten verergeren.

De Surinaamse samenleving wordt opgeroepen om de aanpak bij de bron serieus te nemen: broedplaatsen van muskieten in en rond huis, werk, sport- en recreatieplekken weghalen door stilstaand water te verwijderen (zoals in emmers, banden, bloempotten en andere containers), beschermende kleding te dragen die armen en benen bedekt en muggenwerende middelen te gebruiken.

