Brug over Parakreek op Martin Luther Kingweg weer open: 8 ton limiet en extra controle

De brug over de Parakreek op de Ms. Martin Luther Kingweg is sinds woensdag 4 februari 2026 weer officieel toegankelijk voor alle verkeer. De districtscommissaris van Wanica Zuid-Oost, Ernesto R. Muller, heeft de opening per direct bekendgemaakt.

Om de verkeersveiligheid te versterken zijn aan beide zijden van de brug verkeersdrempels aangebracht. Daarnaast geldt er een maximaal toegestane belasting van 8 ton, wat ook met verkeersborden langs de weg wordt aangegeven.

Weggebruikers wordt met klem gevraagd de voorschriften strikt na te leven. In de komende periode zal de politie regelmatig patrouilleren om toezicht te houden en een veilige en ordelijke doorstroming te waarborgen.

Ook kondigt het districtscommissariaat aan dat er onderhouds- en verbeterwerkzaamheden aan de brug op stapel staan. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Haukes en zullen naar verwachting binnen één tot twee weken van start gaan.

Zodra de exacte startdatum bekend is, volgt ook informatie over mogelijke tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden. Het districtscommissariaat adviseert weggebruikers om de BIC-pagina van Wanica Zuid-Oost in de gaten te houden voor verdere updates.