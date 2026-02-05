HomeNieuws uit SurinameBrug over Parakreek op Martin Luther Kingweg weer open: 8 ton limiet...
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

Brug over Parakreek op Martin Luther Kingweg weer open: 8 ton limiet en extra controle

-

0
Brug over Parakreek op Martin Luther Kingweg weer open: 8 ton limiet en extra controle

Caribbean Night

De brug over de Parakreek op de Ms. Martin Luther Kingweg is sinds woensdag 4 februari 2026 weer officieel toegankelijk voor alle verkeer. De districtscommissaris van Wanica Zuid-Oost, Ernesto R. Muller, heeft de opening per direct bekendgemaakt.

Om de verkeersveiligheid te versterken zijn aan beide zijden van de brug verkeersdrempels aangebracht. Daarnaast geldt er een maximaal toegestane belasting van 8 ton, wat ook met verkeersborden langs de weg wordt aangegeven.

Weggebruikers wordt met klem gevraagd de voorschriften strikt na te leven. In de komende periode zal de politie regelmatig patrouilleren om toezicht te houden en een veilige en ordelijke doorstroming te waarborgen.

Ook kondigt het districtscommissariaat aan dat er onderhouds- en verbeterwerkzaamheden aan de brug op stapel staan. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Haukes en zullen naar verwachting binnen één tot twee weken van start gaan.

Zodra de exacte startdatum bekend is, volgt ook informatie over mogelijke tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden. Het districtscommissariaat adviseert weggebruikers om de BIC-pagina van Wanica Zuid-Oost in de gaten te houden voor verdere updates.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Gajadien: “Op basis van eigen opiniepeiling heb ik intern kenbaar gemaakt dat wij achterstonden”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen