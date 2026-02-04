Veerverbinding Suriname–Guyana tot nader order stil

De MV Canawaima, die de veerverbinding onderhoudt tussen Suriname en Guyana, is uit de vaart gehaald vanwege noodzakelijke reparaties.

Het management van de veerdienst heeft laten weten dat de boot met ingang van woensdag 4 februari tot nader order niet zal varen.

Hierdoor is het passagiers- en vrachtverkeer per water tussen beide landen voorlopig volledig stilgelegd.

Reizigers en vervoerders worden geadviseerd rekening te houden met de onderbreking en de officiële mededelingen over het hervatten van de dienst af te wachten.