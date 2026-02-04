OM eist 12 maanden gevangenisstraf tegen 7 politiemannen in zaak Pikin Saron

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft dinsdag in de strafzaak rond het schietincident in Pikin Saron een gevangenisstraf van twaalf maanden volledig voorwaardelijk geëist tegen zeven politieambtenaren. Aan de eis is een proeftijd van drie jaar gekoppeld. De verdachten staan terecht op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met de dood tot gevolg.

Volgens het strafdossier begon het incident op 2 mei 2023 toen de politie meerdere verdachten achtervolgde. Tijdens die achtervolging zou vanuit het voertuig van de latere slachtoffers op de politie zijn geschoten, waarna agenten het vuur beantwoordden en een vuurgevecht ontstond. Het Openbaar Ministerie erkent dat het optreden plaatsvond onder extreme dreiging en stress, omdat er daadwerkelijk op politiefunctionarissen werd gevuurd.

Toch stelt het OM dat er een beslissend moment is geweest waarop de situatie veranderde. Uit het politioneel onderzoek is volgens het OM gebleken dat nadat de betrokkenen waren overmeesterd, de noodzaak tot schieten niet langer aanwezig was. Desondanks zouden er in die fase alsnog schoten op de slachtoffers zijn gelost. Daarmee zou, aldus het OM, zijn gehandeld in strijd met de geldende geweldsinstructies.

In het dossier komt ook de medische afhandeling nadrukkelijk terug. De patholoog-anatoom heeft vastgesteld dat de slachtoffers niet zijn overleden door schoten die tijdens de vlucht zijn gelost. Het overlijden zou mede het gevolg zijn geweest van het uitblijven van tijdige medische hulp. Het OM verwijst naar deze bevinding om te onderbouwen dat de zaak niet alleen draait om het vuurgebruik zelf, maar ook om de gevolgen van de handelingen na het overmeesteren.

Bij het formuleren van de strafeis heeft het OM meerdere omstandigheden meegewogen. Zo is benadrukt dat de zeven verdachten niet eerder met justitie in aanraking zijn gekomen. Ook is rekening gehouden met de gevaarlijke context waarin zij moesten optreden. Daarnaast wordt aangevoerd dat het politieoptreden resulteerde in de bevrijding van ongeveer 27 gegijzelde personen.

Met een volledig voorwaardelijke gevangenisstraf wil het Openbaar Ministerie volgens eigen toelichting vooral een duidelijke norm stellen over het geweldsgebruik door politiefunctionarissen. Tegelijkertijd wil het OM, met de keuze voor een voorwaardelijke straf en een proeftijd van drie jaar, niet voorbijgaan aan de complexiteit en de ernst van de situatie waarin de politie destijds opereerde.