Monorath gaat criminaliteit hardhandig aanpakken: “Laat niemand me zeggen dat men ons als een vriendje gaat zien!”

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie in Suriname (JusPol) heeft gereageerd op de video die via sociale media circuleert, waarop te zien is hoe een verdachte door politiefunctionarissen wordt aangehouden, in de laadbak wordt gesmeten en afgevoerd. Volgens de bewindsman is een onderzoek gaande, maar is het in werkelijkheid zo dat de politie in bijzondere gevallen soms hardhandig moet optreden.

“Bruut is een groot woord voor mij, terwijl we in het kader van de criminaliteitsbestrijding criminelen in beeld moeten brengen en opsluiten. Zoals de minister er is voor iedereen, is de politie er ook voor eenieder. Dus zowel voor het veilig houden van de samenleving, voor het slachtoffer en ook de dader. Daarbij moeten we ons laten leiden door the rule of law. Dat betekent dat we ons op alle dagen en tijden professioneel moeten opstellen.

De werkelijkheid gebiedt echter dat je je in bijzondere gevallen op een bepaalde manier moet opstellen en dat soms een hardhandige aanpak nodig is. In dit specifieke geval is er een onderzoek gaande, maar ik heb u gezegd dat ik hard zal optreden tegen criminaliteit. In alle andere gevallen moet de crimineel niet meer verwachten… weest u bedachtzaam, want wij gaan optreden zoals wij moeten optreden. Omdat niemand in Suriname gebaat is bij criminaliteit”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

Volgens de bewindsman kennen criminelen de mazen in de wet heel goed. Maar als het aan hem ligt, zullen criminelen er niet meer zo goedkoop van afkomen.

“Elke keer als ze komen, slaan ze en trappen ze mensen in elkaar. Ze beroven mensen niet alleen van hun vermogensbestanddelen, maar ook van hun eerbaarheid. Dat alles wordt afgenomen wanneer een crimineel je huis binnendringt. En wij moeten optreden zoals wij moeten optreden. Wij gaan hardhandig optreden”, stelde hij.

De betrokken politieagenten zijn volgens hem normaal aan het werk en zorgen ervoor dat de criminaliteit wordt teruggedrongen. Monorath stelde dat hij bijvoorbeeld vandaag te maken had met een bendeaanval van acht Brazilianen in het binnenland, waarbij deze buitenlanders een goudveld hebben aangedaan en mensen hebben beroofd en in elkaar geslagen. In een ander geval heeft een bende van drie mannen een ander goudveld aangevallen, waarbij er zelfs een molotovcocktail is gegooid op een slachtoffer dat ook nog in zijn voet is beschoten.

Gisteren en vandaag waren er drie bendes actief in het binnenland. “Dat is waarmee we geconfronteerd zijn, dus laat niemand me zeggen dat men ons als een vriendje gaat zien! Wij gaan de criminaliteit hardhandig aanpakken”, aldus de Surinaamse minister.