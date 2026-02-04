HomeOnderwerpenJustitie en politieGewapende roofoverval in Nassaugebied: ruw goud en voertuig buitgemaakt, schotwond bij slachtoffer
Gewapende roofoverval in Nassaugebied: ruw goud en voertuig buitgemaakt, schotwond bij slachtoffer

Beeld uit archief

Een groep criminelen heeft dinsdagmiddag een gewapende roofoverval gepleegd in het Nassaugebied, op ongeveer 8 tot 12 kilometer van de goudmijn van Newmont in Suriname. Volgens voorlopige informatie is daarbij vermoedelijk één persoon door een schot geraakt.

Uit het politieonderzoek komt naar voren dat het zou gaan om vijf tot acht verdachten van Braziliaanse afkomst, die zwaar bewapend waren. Tijdens de overval liep een slachtoffer mogelijk een schotverwonding op. De identiteit van de gewonde is nog onbekend. Het slachtoffer zou op eigen gelegenheid zijn vervoerd voor medische behandeling.

De daders maakten bij de overval een hoeveelheid ruw goud buit en reden daarnaast weg met een grijze Toyota Rocco. Verder zouden zij zich hebben verplaatst in twee andere voertuigen: een blauwe Toyota Hilux en een zwarte Ford Ranger zonder kentekenplaten.

In het kader van het onderzoek is bij de controlepost Redi Doti een Braziliaanse man staande gehouden die een portofoon bij zich had. Het gaat om de 55-jarige Francisco D. Hij is aangehouden op grond van de Vreemdelingenwet, omdat hij illegaal in Suriname zou verblijven. De zaak is overgenomen door de politie van Paranam en de verdachte zal worden voorgeleid.

Ook is een truckchauffeur staande gehouden, die verklaarde de Braziliaan te kennen. Hij is overgedragen aan de politie van Oost voor nader verhoor. Daarnaast heeft de politie in Paranam twee getuigen gehoord. Eén van hen verklaarde dat de aangehouden Braziliaan eerder voor hem heeft gewerkt, maar ontevreden was over de betaling.

Volgens diezelfde verklaring was de getuige dinsdag vertrokken vanuit zijn concessie, die verder gelegen zou zijn dan de plek waar de overval plaatsvond.

