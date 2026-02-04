Burenruzie escaleert tot geweld: man slaat bezoeker met stroomkabel en belandt in cel

Een uit de hand gelopen burenruzie in het Westen van Suriname, heeft geleid tot een gewelddadig incident waarbij een 64-jarige man zwaar gewond raakte. De politie in Nieuw Nickerie heeft in verband met de zaak een 37-jarige verdachte aangehouden en in verzekering gesteld.

Het slachtoffer meldde zich op zondag 25 januari met een bloedende hoofdwond bij het politiebureau in Nieuw Nickerie. In zijn aangifte verklaarde hij dat hij die dag op bezoek was bij familie aan de A.A. Girdjasinghstraat, toen er plotseling een heftige woordenwisseling ontstond bij de buren.

Tijdens de ruzie vluchtte een vrouw in paniek de woning binnen waar het slachtoffer zich bevond. Zij werd achtervolgd door haar echtgenoot, die een stroomkabel in zijn hand had. De woedende man stormde de woning binnen op zoek naar zijn partner.

Toen hij haar niet aantrof, richtte hij zijn agressie op de nietsvermoedende bezoeker. Zonder aanleiding sloeg hij de 64-jarige man met de stroomkabel op het hoofd, waardoor deze een flinke verwonding opliep en hevig begon te bloeden.

Het slachtoffer werd met een verwijsbrief voor medische behandeling overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum. Artsen hebben daar zijn verwondingen behandeld.

De politie startte direct een onderzoek en wist de verdachte op dinsdag 2 februari 2026 in de buurt van zijn woning op te sporen en aan te houden. De gebruikte stroomkabel werd in beslag genomen als bewijsmateriaal.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is besloten de man voorlopig vast te houden. Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet, terwijl de politie de toedracht van het incident verder in kaart brengt.