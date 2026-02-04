HomeOnderwerpenJustitie en politieBovenverdieping hoogbouwwoning Asraweg door brand verwoest
Bovenverdieping hoogbouwwoning Asraweg door brand verwoest

Bovenverdieping hoogbouwwoning Asraweg door brand verwoest

Een hoogbouwwoning is dinsdagavond deels door brand verwoest aan de Asraweg in Suriname.

De Surinaamse brandweer kreeg melding van de brand en rukte direct uit om verdere uitbreiding te voorkomen. Dit bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas.

Volgens Pinas kwamen brandweerlieden van post Kwatta als eerste ter plaatse en kregen zij assistentie van post Jarikaba.

“Bij aankomst bleek dat de brand woedde op de bovenverdieping van de woning, die volledig uit hout was opgetrokken en een oppervlakte had van ongeveer 9 bij 5 meter. Deze verdieping brandde volledig af”, aldus Pinas.

De beganegrond liep schroei- en waterschade op. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de brand vermoedelijk is ontstaan bij een kledingkast op de bovenverdieping.

De woning bleek niet tegen brand verzekerd te zijn. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie van Kwatta is bezig met het onderzoek.

