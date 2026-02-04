Bootsman aangeklaagd voor doodslag na ramp bij Grand-Santi

De bootsman die betrokken was bij de ramp op zaterdagochtend 31 januari op de Marowijnerivier nabij Grand-Santi is op dinsdag 3 februari formeel aangeklaagd voor doodslag en het in gevaar brengen van andermans leven. Hij is in hechtenis genomen.

De boot, die kapseisde tijdens de overtocht, had zeven personen aan boord: zes leraren en een bootsman.

Twee van de leraren en de bootsman konden worden gered. Vier leraren raakten vermist en zijn later dood teruggevonden. Zondag werden twee lichamen geborgen en maandagochtend nog eens twee. Alle opvarenden hebben de Franse nationaliteit.

Na het ongeval nabij de grens met Suriname startten de Franse autoriteiten een grootschalige zoekactie, zowel over het water als vanuit de lucht. Daarbij werden helikopters, drones, boten en duikers ingezet om de vermiste personen te lokaliseren.

Volgens de officier van justitie droeg geen van de opvarenden een reddingsvest en vond de overtocht ’s nachts plaats, ondanks de geldende verboden.

De tragedie heeft de lokale gemeenschap diep geraakt. De autoriteiten hebben daarom besloten dat de scholen deze week gesloten blijven.