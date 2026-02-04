Automobilist crasht tegen boom en belandt in kreek langs Ringweg

Een man is dinsdagavond met personenauto in de kreek gereden langs de Ringweg-Zuid in Suriname. Het ongeval vond plaats nabij de Katjangstraat.

Volgens een getuige reed de bestuurder met hoge snelheid over de weg en verloor na de bocht de controle over het stuur. De wagen raakte van de weg, crashte tegen een boom en belandde vervolgens in de kreek.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De bestuurder had zichtbare verwondingen, onder andere aan het gelaat, en werd met een visum verwezen voor medische behandeling.

Het voertuig werd door een sleepdienst geborgen en afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.