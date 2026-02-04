HomeOnderwerpenJustitie en politieAutomobilist crasht tegen boom en belandt in kreek langs Ringweg
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Automobilist crasht tegen boom en belandt in kreek langs Ringweg

-

0

Caribbean Night

Een man is dinsdagavond met personenauto in de kreek gereden langs de Ringweg-Zuid in Suriname. Het ongeval vond plaats nabij de Katjangstraat.

Volgens een getuige reed de bestuurder met hoge snelheid over de weg en verloor na de bocht de controle over het stuur. De wagen raakte van de weg, crashte tegen een boom en belandde vervolgens in de kreek.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De bestuurder had zichtbare verwondingen, onder andere aan het gelaat, en werd met een visum verwezen voor medische behandeling.

Het voertuig werd door een sleepdienst geborgen en afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Bovenverdieping hoogbouwwoning Asraweg door brand verwoest
Volgend artikel
Atompai haalt hard uit naar Santokhi en Paragsingh: “Ik ken gevallen waar er rechtstreeks opdrachten werden gegeven”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen