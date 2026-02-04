Atompai haalt hard uit naar Santokhi en Paragsingh: “Ik ken gevallen waar er rechtstreeks opdrachten werden gegeven”

NPS-parlementariër Poetini Atompai heeft dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) hard uitgehaald richting oud-president Chan Santokhi en procureur-generaal Garcia Paragsingh. Volgens de politicus beschikt het Openbaar Ministerie in Suriname nu over een ‘Dominus litis’.

“Wat we nu hebben is een ‘Dominus litis’. Dat wil zeggen: ‘ik volg na God. Ik ben heer en meester. Ik bepaal wie ik wel of niet vervolg’. Voorzitter, ze hebben u ook een paar dagen opgesloten. Hoe gemakkelijk is het wanneer iemand bepaalt wie wel en wie niet wordt opgesloten? Eén persoon alleen. Nu is het overduidelijk dat het niet meer werkt. En masra Gado sari unu dat Santokhi niet meer aan de macht is en dat er een andere regering is en het heeft kunnen inzien dat dit niet zo door kan gaan.

Hoe zouden we leven als we vandaag de dag een tweede termijn zouden hebben? Ik ken gevallen als toenmalige vakbondsman waar er rechtstreeks opdrachten werden gegeven: ‘Ifi a man dati go, ye sroto eng… ifi a disi go ye dat eng, nak eng en nyan eng’. Meegemaakt, gezien en gehoord. Voiceberichten vanuit een bepaalde hoek van de samenleving. Is dat geen politieke inmenging? Dan hebben bepaalde leden de durf om hier te komen staan en te praten over inmenging. Dat is politieke inmenging”, stelde de NPS’er.

Atompai stelt de laatste drie PG’s persoonlijk te kennen. “Sinds het aantreden van de vorige president is het probleem gestart met PG B. En PG B is gegaan en de moeder der problemen is op aarde gekomen met PG C. En zelfs de doven horen de klachten vanuit de samenleving. En de problemen worden meer, meer en meer. Van politieke veroordelingen, zaken waar je zelf van je huis wordt meegenomen om in een cel te worden geplaatst. Niets is zo gevaarlijk en erg als dit. En men heeft er gretig gebruik van gemaakt.

De wijzigingen in onze Grondwet hoeven niet aan te geven hoeveel PG’s we moeten hebben. Ik ben wel voorstander van een meerkoppige leiding, want de grootste bedrijven en banken ter wereld hebben ook daarvoor gekozen. En het gaat heel goed met ze. Zonder politiek motief kan je niets anders dan toegeven dat een college van PG’s kan werken. Er wordt een voorzitter aangewezen en er bestaat dan geen hiërarchische gezagsverhouding. En er geldt dan het beginsel van Primus inter pares (de eerste onder gelijken)”, aldus de NPS’er.

Doelend op de zaak van Raoul Hellings en Sergio Gentle stelde de parlementariër dat er zelfs institutionele leugens zijn gebruikt om twee hoofdofficieren van politie met ontslag te sturen. “Wanneer er hier wordt vergaderd alvorens de ontslagresoluties te tekenen, dat is politieke inmenging. Al vinden ze het leuk of niet, wij gaan daarin verandering brengen. Omdat de mensen die naar CCJ willen gaan, de mensen die ze kennen, de mensen in hun omgeving, die hebben wel CCJ-geld. Maar die mensen van Latour, Rangoe, Flora en Sonny Point hebben geen CCJ-geld”, aldus Atompai.

Atompai heeft voorgesteld om Suriname bij de Hoge Raad der Nederlanden aan te laten sluiten als derde hoogste rechtsinstantie. “We kennen allemaal een aantal juristen in Suriname en ons rechtssysteem van vandaag is niets anders dan het oude rechtssysteem van Nederland. We kunnen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat alle juristen in Suriname hun basis hebben in het Nederlands recht. En bij verwijzingen in ons Surinaams rechtssysteem verwijzen we allemaal constant naar jurisprudentie van de Hoge Raad.

Ik heb heel zelden mensen zien of horen verwijzen naar uitspraken van het Caribbean Court of Justice (CCJ), maar ze willen wel naar CCJ gaan. Persoonlijk zou ik voorstellen om voor nu aan te sluiten bij de Hoge Raad der Nederlanden, met misschien een kamer hier in Suriname, omdat de zaken bijna niet verschillen van elkaar”, zei de NPS’er.

Volgens de parlementariër krijgt de regering hiermee de ruimte om op een gegeven moment een eigen derde rechtsinstantie te versurinamiseren. Atompai benadrukte dat degenen die voor CCJ willen kiezen niets anders doen dan politiek gemotiveerde voorstellen doen.