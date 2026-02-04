26-jarige Cubaanse gouddelver verdronken in Marowijnerivier

Een 26-jarige Cubaanse gouddelver is maandag dood aangetroffen in de Marowijnerivier, nabij een goudnederzetting in de omgeving van Bigi Ston in Suriname.

Het slachtoffer Oscar G. was volgens zijn werkgeefster samen met anderen gaan baden toen hij plotseling in de rivier verdween. Dit gebeurde afgelopen zaterdag.

Na een dagenlange zoekactie werd zijn lichaam maandagmorgen tussen boomwortels aan de linkeroever van de rivier aangetroffen.

Het stoffelijk overschot verkeerde in vergevorderde staat van ontbinding en werd per boot overgebracht naar Albina en vervolgens naar een mortuarium.

Een arts stelde vast dat de dood vermoedelijk het gevolg is van verdrinking. De Surinaamse politie sluit misdrijf uit. Het lichaam is inmiddels afgestaan aan de nabestaanden.

Vernomen wordt dat het slachtoffer slecht enkel dagen op het goudveld had gewerkt. Hij was 29 januari vertrokken naar het gebied voor werkzaamheden.