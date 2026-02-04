HomeOnderwerpenJustitie en politie19-jarige bromfietser in ziekenhuis overleden na zware aanrijding
19-jarige bromfietser in ziekenhuis overleden na zware aanrijding

brandende kaars RIP

Een 19-jarige bromfietser is afgelopen nacht in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden na een zware aanrijding dinsdagavond tussen twee bromfietsen aan de Bakasroisieweg te Nieuw-Amsterdam in Suriname.

Volgens het voorlopige onderzoek van de politie is gebleken dat kort voor de aanrijding beide bromfietsers over de Bakasroisiweg te Nieuw Amsterdam in het district Commewijne reden. R.W. kwam vanuit de richting van Nieuw Amsterdam, gaande richting Voorburg, terwijl J.A. in tegenovergestelde richting reed.

Ter hoogte van de EBS-mast kwamen de bromfietsers door tot nog toe onbekende reden met elkaar in botsing. Door de harde klap raakten beide bestuurders buiten bewustzijn en waren zij niet aanspreekbaar.

De slachtoffers werden per ontboden ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Iets na middernacht is één van de bestuurders, de 19-jarige Rivaro W., aan zijn verwondingen overleden.

De tweede bromfietser Junior A. (17) is ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis. Over zijn toestand is vooralsnog niets bekend.

Vernomen wordt dat getuigen zouden hebben verklaard dat men daar aan het racen was. De politie van Nieuw-Amsterdam heeft de zaak in onderzoek. Het lijk van de 19-jarige is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.

