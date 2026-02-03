Sharman stoort zich aan geschreeuw Afonsoewa: “Niet eens behoorlijke manieren heb je!”

Parlementariër Dew Sharman (VHP) heeft zich maandag enorm gestoord aan het geschreeuw van NDP-parlementariër Silvana Afonsoewa in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA).

“Houd je mond Afonsoewa! Houd je mond! Niet eens behoorlijke manieren heb je! Je moet leren luisteren als iemand praat”, snauwde Sharman richting de NDP’er die door de zaal schreeuwde terwijl Sharman het woord had.

Aanleiding hiervoor waren de uitspraken van NDP’er Aziez Salarbaks die het eerder had over selectieve vervolging vanuit de procureur-generaal in Suriname en daarbij enkele voorbeelden aanhaalde van vermeende corruptieve handelingen uit de periode van de vorige regering.

Daarbij noemde de HPSG en Nieuw Surfin kwesties en de naam van de voormalige directeur van het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS), Maaltie Sardjoe, die recent door de nieuwe directeur van een aantal zaken is beschuldigd. “De kwestie BGVS van mevr. Sardjoe. Selectieve vervolging vanuit het OM kan zeer gevaarlijk zijn in een rechtstaat”, zei Salarbaks.

Deze opmerkingen vielen niet in goede aarde bij Sharman, die vond dat Salarbaks mensen niet zomaar moet criminaliseren, aangezien er geen veroordeling is in de zaak bij het BGVS.

“Zolang schuld niet bewezen is, is de persoon onschuldig. Laat dat duidelijk zijn”, stelde Sharman. Hij nam het vooral DNA-voorzitter Ashwin Adhin kwalijk dat hij deze uitspraken van de NDP’er zijn hamer heeft laten passeren en vond dat Adhin selectief doof is.

Adhin adviseerde Salarbaks om zich in het vervolg inderdaad te onthouden van het noemen van namen. Dezelfde lijn moet volgens de DNA-voorzitter echter dan ook gaan gelden voor de overige 50 leden.