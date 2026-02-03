HomeNieuws uit SurinameSadi vraagt opnieuw aandacht voor e-bike-wetgeving
Nieuws uit Suriname

Sadi vraagt opnieuw aandacht voor e-bike-wetgeving

-

0

Caribbean Night

NDP-parlementariër Ann Sadi heeft dinsdag wederom aandacht in De Nationale Assemblee (DNA) gevraagd voor de zorgelijke situatie met e-bikes in Suriname. De politica wees naar de belofte die onder andere sinds de vorige regeerperiode wordt gedaan om wetgeving in orde te laten maken om de e-bikes, die voor enorme gevaar in het dagelijks verkeer zorgen, beter te reguleren.

Volgens Sadi moet onder andere de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) inkomen, aangezien de import van deze vervoersmiddelen onder zijn ministerie valt.

“Laat de minister van EZOTI dit oppakken, want het kan zo niet doorgaan in het land”, aldus de NDP’er.

Vorige maand zei minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) nog dat er duidelijke afspraken met DNA-voorzitter Ashwin Adhin zijn gemaakt om de wet die betrekking heeft op de regulering van e-bikes met de hoogste spoed te behandelen.

Vooruitlopend op de wet adviseerde hij e-bikebestuurders wel om gebruik te maken van de verzekering die door een verzekeringsmaatschappij al wordt aangeboden voor e-bikes. De minister wees onder andere ook op een attitudeprobleem van Surinamers in het verkeer, wanneer zij door de politie worden aangesproken.

Volgens Monorath komt het ook vaak voor dat mensen een grote mond opzetten, aangezien de politie niet zonder wetgeving kan optreden.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Jogi: “Ook aan de ABOP is aangeboden om een pg te benoemen”
Volgend artikel
Veerverbinding Suriname–Guyana tot nader order stil
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen