Sadi vraagt opnieuw aandacht voor e-bike-wetgeving

NDP-parlementariër Ann Sadi heeft dinsdag wederom aandacht in De Nationale Assemblee (DNA) gevraagd voor de zorgelijke situatie met e-bikes in Suriname. De politica wees naar de belofte die onder andere sinds de vorige regeerperiode wordt gedaan om wetgeving in orde te laten maken om de e-bikes, die voor enorme gevaar in het dagelijks verkeer zorgen, beter te reguleren.

Volgens Sadi moet onder andere de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) inkomen, aangezien de import van deze vervoersmiddelen onder zijn ministerie valt.

“Laat de minister van EZOTI dit oppakken, want het kan zo niet doorgaan in het land”, aldus de NDP’er.

Vorige maand zei minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) nog dat er duidelijke afspraken met DNA-voorzitter Ashwin Adhin zijn gemaakt om de wet die betrekking heeft op de regulering van e-bikes met de hoogste spoed te behandelen.

Vooruitlopend op de wet adviseerde hij e-bikebestuurders wel om gebruik te maken van de verzekering die door een verzekeringsmaatschappij al wordt aangeboden voor e-bikes. De minister wees onder andere ook op een attitudeprobleem van Surinamers in het verkeer, wanneer zij door de politie worden aangesproken.

Volgens Monorath komt het ook vaak voor dat mensen een grote mond opzetten, aangezien de politie niet zonder wetgeving kan optreden.