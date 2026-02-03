Nieuwe MZ-polikliniek geopend in Coeroeni, met structurele medicatievoorziening voor omliggende dorpen

In het dorp Coeroeni, in het zuidwesten van Suriname, is maandag 1 februari officieel een nieuwe polikliniek van de Medische Zending (MZ) in gebruik genomen. Bij de openingsceremonie waren minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA), VWA-directeur Rakesh Gajadar Sukul en MZ-directeur Herman Jintie aanwezig. Ook de granman van Sipaliwini, de kapitein en basja’s uit het gebied, genodigden en leden van de lokale gemeenschap woonden het moment bij.

Minister Misiekaba benadrukte tijdens zijn toespraak dat beleidsmakers niet alleen vanuit kantoor beleid moeten maken, maar vooral de situatie ter plekke moeten ervaren. Volgens hem is het persoonlijk bezoeken van dorpen essentieel om de lokale omstandigheden goed te begrijpen en om zicht te krijgen op de concrete zorgbehoeften van bewoners.

Een belangrijk punt dat de minister aanhaalde, is dat de MZ samen met het Staatsziekenfonds (SZF) afspraken heeft gemaakt die moeten zorgen voor een stabiele, structurele aanvoer van medicijnen. Hierdoor kan de poli in Coeroeni niet alleen de eigen gemeenschap, maar ook omliggende dorpen adequaat van medicatie blijven voorzien, wat de continuïteit en toegankelijkheid van de zorg in het gebied moet versterken.

Misiekaba gaf verder aan dat traditionele gezagsdragers, waaronder de granman, altijd welkom zijn bij VWA wanneer er medische noden spelen in hun gemeenschappen. Het verbeteren van de gezondheidszorg in het binnenland is volgens hem een belangrijke prioriteit binnen het beleid van de regering onder leiding van president Jennifer Simons.

De minister sprak tot slot zijn waardering uit voor het werk van de Medische Zending in het achterland. Met de ingebruikname van de poli in Coeroeni wordt volgens hem een concrete stap gezet om de eerstelijnsgezondheidszorg voor inwoners van Coeroeni en omliggende gebieden verder te verbeteren.