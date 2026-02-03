Ministers terug om tafel na bezoek aan Zijin/Rosebel Gold Mines: veiligheid en afspraken onder het vergrootglas

De regering in Suriname heeft de druk op de ketel gezet na het recente werkbezoek aan Zijin/Rosebel Gold Mines N.V.. Op maandag 2 februari 2026 kwamen drie ministers opnieuw bijeen voor een vervolgoverleg, enkele dagen nadat een ministeriële delegatie op 30 januari bij het mijnbedrijf was geweest. In het gesprek stond één vraag centraal: hoe wordt de samenwerking met Rosebel versterkt en hoe worden de afspraken daadwerkelijk nageleefd?

Aan tafel schoven minister Uraiqit Ramsaram (Defensie), minister David Abiamofo (Natuurlijke Hulpbronnen) en minister Harish Monorath (Justitie en Politie) aan. Volgens de besproken punten ging het nadrukkelijk over veiligheid, toezicht en het uitvoeren van bestaande afspraken met het bedrijf.

Een belangrijk onderwerp was het Memorandum of Understanding (MoU) uit 2021, dat door de betrokken partijen werd ondertekend. Tijdens het vervolgoverleg is gekeken hoe de uitvoering van dat MoU verloopt en waar het beter moet. Daarbij lag de nadruk op de taskforce die belast is met veiligheid en controle: die moet sterker worden, zodat afspraken niet op papier blijven staan maar zichtbaar worden in de praktijk.

Minister Ramsaram stelde in het overleg dat Defensie bereid is de schouders eronder te zetten om de afspraken zo effectief mogelijk uit te voeren. De inzet van Defensie past volgens hem in een gezamenlijke aanpak, waarbij partijen elkaar niet loslaten maar juist beter op elkaar afstemmen om veiligheid en toezicht te verbeteren.

Behalve terugkijken werd ook vooruitgekeken. De aanwezigen spraken over het uitbreiden van de afspraken met Zijin/Rosebel Gold Mines N.V. en benadrukten dat een strak gecoördineerde aanpak nodig is om regels te handhaven en de veiligheid te borgen. Daarbij zijn praktische maatregelen en vervolgstappen besproken die in de komende periode verder moeten worden uitgewerkt.

Afgesproken is dat de gemaakte afspraken met het mijnbedrijf de komende tijd concreter worden ingevuld. Ook komen er vervolgafspraken om de uitvoering van de overeengekomen maatregelen te begeleiden en te monitoren, zodat duidelijk wordt welke stappen wanneer worden gezet en wat dat oplevert.