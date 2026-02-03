Man opgepakt na vermeende percelen-zwendel te Leiding 19A

De afdeling Fraude en Economische Delicten van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen vrijdag een verdachte aangehouden in een zaak die draait om vermeende oplichting met percelen. Het gaat om B.E., tegen wie vijf benadeelden in 2025 aangifte deden.

Volgens de politie zouden zij zijn misleid met de belofte dat zij via een stichting in aanmerking konden komen voor een grondhuurperceel in het gebied Leiding 19A.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de gedupeerden hun hoop vestigden op de Stichting Favour of Eden, nadat B.E. hen zou hebben voorgehouden dat zijn organisatie de aanvraag kon ‘regelen’. De geïnteresseerden betaalden geld en kregen vervolgens documenten in handen: een figuratieve perceelkaart en een aanvraagformulier. Daarmee leek het alsof alles officieel in gang was gezet.

Het bleef niet bij papier. De benadeelden werden volgens de politie zelfs uitgenodigd om naar Leiding 19A te komen, waar B.E. hen ter plekke ‘hun perceel’ aanwees. Daar zou hij ook hebben gezegd dat zij alvast konden beginnen: de grond schoonmaken en zelfs een huis bouwen. Een boodschap die voor veel mensen als een definitieve bevestiging moet hebben geklonken dat de zaak rond was.

De werkelijkheid bleek echter anders toen de gedupeerden hun aanvraagformulier indienden bij het Domeinkantoor. Daar kregen zij te horen dat het niet ging om grondhuurpercelen, maar om eigendomspercelen. Het gevolg: hun aanvragen werden afgewezen. Kort daarna stapten de benadeelden naar de politie en deden zij aangifte tegen B.E.

De Surinaamse politie zet het onderzoek voort en roept personen die mogelijk ook zijn benadeeld door deze verdachte op zich te melden. Slachtoffers kunnen zich wenden tot de afdeling Fraude en Economische Delicten op het politiebureau Geyersvlijt om aangifte te doen.