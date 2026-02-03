Jogi: “Ook aan de ABOP is aangeboden om een pg te benoemen”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi beweert over informatie te beschikken dat de regering coalitiepartner ABOP aangeboden heeft om één van de kandidaten voor te dragen voor de benoeming in een college van procureur-generaals in Suriname.

“Er is aangeboden…ook aan ABOP en meneer Brunswijk…om een pg te benoemen. Laten wij dus geen broodjeswinkel ervan maken. Het is echt geen rotishop waar iedereen naar binnenloopt om een roti te kopen…blanco of met doks. Dus laten we heel serieus zijn, want het gaat om de rechtstaat Suriname en iedereen met kwade bedoelingen moet met zijn vingers ervan afblijven”, zei Jogi in een interview op TBN.

Volgens de VHP’er heeft ABOP leider Ronnie Brunswijk afgelopen maandag moed in De Nationale Assemblee (DNA) getoond door openlijk zijn kanttekeningen te plaatsen onder het wetsvoorstel. Tegelijkertijd is hiermee ook blootgelegd hoe de besluitvorming plaatsvind binnen de coalitie, hoe mensen niet durven om verantwoordelijkheid te nemen, hoe mensen voor het karretje worden gespannen en dat er geen eenduidigheid is in de coalitie.

Volgens de VHP’er moeten opmerkingen van Brunswijk bovendien niet lichtvaardig worden genomen, aangezien hij voorzitter is van een coalitiepartij en veel meer verantwoordelijkheden draagt ‘dan een andere parlementariër die kaal is’.

“Dus de verantwoordelijkheden van Brunswijk reiken veel verder”, stelde hij. De parlementariër stelt dat er met dit wetsvoorstel een gevaarlijk spel wordt gespeeld, aangezien president Jennifer Simons reeds voor de verkiezingsperiode aversie heeft laten zien naar het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht toe.

Nu zij aan de macht is, wordt de zaak dan rustig geschoven naar coalitie parlementariërs om een initiatiefwet in te dienen. Hij vindt het daarom terecht dat Brunswijk vindt dat het initiatief vanuit de regering moest komen en niet DNA-leden.