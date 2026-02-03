Inbraak bij kledingzaak en importbedrijf; daders slaan toe via bovenverdieping

Inbrekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag flink huisgehouden in een pand aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname. De inbraak werd dinsdagmorgen ontdekt.

Volgens voorlopige informatie wordt de benedenverdieping van het pand gebruikt als kledingzaak en kantoor. Bij deze onderneming zou een geldbedrag van ongeveer 25.000 euro zijn buitgemaakt.

Op de bovenverdieping is een importbedrijf gevestigd. Over de omvang van de buit die daar is meegenomen, bestaat vooralsnog geen duidelijkheid.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat de daders zich via de bovenverdieping toegang tot het gebouw hebben verschaft. Na het plegen van de diefstal wisten zij te ontkomen en zijn zij nog voortvluchtig.

De politie van bureau Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek en is bezig met het opsporen van de verdachten. Eventuele getuigen worden opgeroepen zich te melden.