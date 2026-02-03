Ex-president Chan Santokhi vandaag 67 jaar

Ex-president en VHP-voorzitter Chandrikapersad (Chan) Santokhi viert vandaag zijn 67ste verjaardag.

Santokhi was president van Suriname van 16 juli 2020 tot 16 juli 2025. Daarna droeg hij het roer over aan NDP-voorzitter Jennifer Simons, die daarmee de eerste vrouwelijke president van het land werd.

De VHP-voorzitter heeft voorafgaand aan zijn presidentschap het land gediend in verschillende functies, zoals politiecommissaris, minister van Justitie en Politie, parlementariër en CICAD-voorzitter.

De gewezen Surinaamse president is nu weer parlementariër. Bij de verkiezingen van 25 mei 2025 behaalde hij landelijk 45.894 stemmen, het hoogste aantal van alle kandidaten.

Een biografie en meer over Santokhi is hier te lezen.



