Brunswijk: ‘Ebu Jones wil regering spelen; moet geen handlanger van regering zijn’

Ronnie Brunswijk, ABOP-leider en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), vindt het niet correct dat collega-DNA-leden het initiatief hebben genomen om het wetsvoorstel in te dienen voor het instellen van een college van procureur-generaals. Volgens Brunswijk gaat het om een zwaarwichtig onderwerp dat juist een initiatief van de regering moest zijn geweest.

In het parlement stelde hij maandag dat zijn collega Ebu Jones met het indienen van dit wetsvoorstel juist regering wil spelen. Hij waarschuwde de NDP’er om geen handlanger van de regering te spelen.

“Het is een zwaarwichtige issue. Vandaar dat ik het niet fijn vind dat het een initiatief is van het parlement. Want de hele verantwoordelijkheid hebben ze voor het parlement geplaatst. Dit moest van de regering komen. Maar nu wil mijn collega Jones regering spelen en hij komt met een initiatiefwet. Omdat yu e plei regering. Dat’ e psa nanga unu”, zei Brunswijk.

Jones merkte op dat Brunswijk moet begrijpen dat DNA-leden conform de Grondwet een bepaalde verantwoordelijkheid hebben en hij dus daarvan gebruik heeft gemaakt. “En het is niemands recht om aan te geven dat omdat je gebruik maakt van die grondwettelijke mogelijkheden die er zijn, dat je betiteld wordt als het spelen van de regering. Wij hebben hier een taak en wij vervullen onze taak. Hier staat een parlementariër die samen met vier andere parlementariërs gebruik heeft gemaakt van zijn grondwettelijke recht om een initiatiefwet in te dienen”, stelde de NDP’er.

Brunswijk stelde dit recht te erkennen, maar benadrukte dat er geen misbruik van de grondwet moet worden gemaakt. Deze initiatiefwetten zullen volgens hem voor problemen en onrust zorgen in de gemeenschap, waardoor hij eerst wil luisteren naar de initiatiefnemers en de regering. Pas dan zal hij besluiten wat hij gaat doen.

Volgens de ABOP-leider heeft Jones daar, wijzend met zijn vinger in de richting van het kabinet van de president, afspraken gemaakt om deze wet in te dienen en komt hij nu heilige boontje spelen.

“Wanneer het gaat om zwaarwichtige zaken, dan moet de regering mans genoeg zijn om hier te komen om hun wetten zelf in te dienen. Je wilt nooit horen. Je bent geen handlanger van de regering! We zijn parlementariërs”, aldus de ABOP’er, die een schreeuwende Jones adviseerde om zijn mond te houden en op zijn spreekbeurt te wachten.

DNA-voorzitter Ashwin Adhin greep op een gegeven moment in en zei dat er geen aantoonbare grond is dat Jones misbruik heeft gemaakt. “En de regering heeft het recht, maar de regering beseft ook dat zij bij een initiatiefwet hier kan komen om de zaak te verdedigen”, aldus Adhin.