Brandweer voorkomt erger bij autobrand

Een grijze Nissan Primera is in de nacht van zondag op maandag aan de Goedoegoedoe Thijmstraat in Suriname deels door brand verwoest.

Vernomen wordt dat het voertuig geparkeerd stond in een garage, toen het om nog onbekende redenen vlam vatte. Volgens de eigenaar S.D. is de brand vermoedelijk ontstaan door kortsluiting bij de accu.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld en was snel ter plaatse om het vuur te blussen, waarmee verdere uitbreiding werd voorkomen.

Bij inspectie bleek dat uitsluitend de motor en de motorkap schroeischade hebben opgelopen. De rest van het voertuig en de directe omgeving bleven gespaard.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Leiding 9A is belast met het onderzoek.