HomeOnderwerpenJustitie en politieBrandweer voorkomt erger bij autobrand
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Brandweer voorkomt erger bij autobrand

-

0
Wagen van het Korps Brandweer Suriname
Archieffoto: Wagen van het Korps Brandweer Suriname.

Caribbean Night

Een grijze Nissan Primera is in de nacht van zondag op maandag aan de Goedoegoedoe Thijmstraat in Suriname deels door brand verwoest.

Vernomen wordt dat het voertuig geparkeerd stond in een garage, toen het om nog onbekende redenen vlam vatte. Volgens de eigenaar S.D. is de brand vermoedelijk ontstaan door kortsluiting bij de accu.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld en was snel ter plaatse om het vuur te blussen, waarmee verdere uitbreiding werd voorkomen.

Bij inspectie bleek dat uitsluitend de motor en de motorkap schroeischade hebben opgelopen. De rest van het voertuig en de directe omgeving bleven gespaard.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Leiding 9A is belast met het onderzoek.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Man opgepakt na vermeende percelen-zwendel te Leiding 19A
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen