83-jarige man dood aangetroffen in dorp Nieuw Ganze

Het stoffelijk overschot van de 83-jarige dorpeling E.D. is maandagavond aangetroffen in het dorp Nieuw Ganze in Suriname. Familieleden hadden de man naar eigen zeggen al bijna drie weken niet gezien en besloten daarom poolshoogte te nemen.

Bij aankomst ontdekten zij het lichaam voor de woning van het slachtoffer op zijn kostgrond in het dorp. Na de melding werd de politie van het bureau Bronsweg ingeschakeld, die ter plaatse onderzoek verrichtte.

Volgens de familie verbleef E.D. ongeveer twee weken op zijn kostgrond, waar hij ook over een huisje beschikte. De politie meldt dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf.

Het lichaam is overgebracht naar een mortuarium. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal het stoffelijk overschot worden afgestaan aan de nabestaanden.

