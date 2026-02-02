Zussen dachten dat hij sliep: moeder (86) ontdekt opgezwollen lichaam van overleden zoon

Een tragische ontdekking heeft zich maandagochtend voorgedaan in een woning aan de Vioolstraat in Suriname. Een 86-jarige moeder trof in de slaapkamer van haar zoon een opgezwollen lichaam aan, dat later het levenloze lichaam bleek te zijn van haar 54-jarige zoon, D.D. De man lag al dagen overleden in zijn kamer en verkeerde in staat van ontbinding.

Volgens informatie uit de omgeving kreeg de vrouw de schrik van haar leven toen zij haar zoon in zijn slaapkamer aantrof. In paniek begon zij te gillen en riep haar andere zoon, die op hetzelfde perceel woont, te hulp. Deze stelde vast dat zijn broer was overleden en schakelde direct de politie in.

Opvallend is dat het overlijden dagenlang onopgemerkt bleef. Een zus van de overledene was zaterdag nog op bezoek geweest bij haar moeder. Zij zag haar broer rustig in bed liggen en ging ervan uit dat hij sliep. Ook op zondag kwam een andere zus langs. Zij groette D.D., maar kreeg geen reactie en nam eveneens aan dat hij in diepe rust was.

Pas maandagochtend werd duidelijk dat de man al geruime tijd was overleden. Een ingeschakelde arts stelde na onderzoek vast dat het ging om een natuurlijke dood. Er zijn geen aanwijzingen gevonden die wijzen op een misdrijf.

Buurtbewoners geven aan dat het slachtoffer bekendstond als een habituele drinker. Deze informatie wordt door de familie bevestigd. De man woonde samen met zijn bejaarde moeder in de woning.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is het lichaam overgebracht naar een mortuarium voor verdere afhandeling. De politie heeft de zaak administratief afgerond.

De gebeurtenis heeft diepe indruk gemaakt op de familie en de buurt. Het feit dat meerdere familieleden de man nog zagen liggen en dachten dat hij sliep, onderstreept het schrijnende karakter van dit tragische voorval.