Woordenwisseling in lijnbus eindigt in steekpartij; verdachte aangehouden

De politie heeft zondag de 24-jarige Mitchel J. aangehouden en in verzekering gesteld, nadat hij zaterdag een man zou hebben gestoken. Het geval deed zich voor op de hoek van de Indira Gandhi- en Nieuw Weergevondenweg in Suriname.

De politie ontving melding van een steekpartij, waarna surveillerende wetsdienaren onmiddellijk ter plaatse gingen. Daar troffen ze het slachtoffer Franky aan, die een steekwond had opgelopen.

Volgens verklaringen van omstanders zagen zij hoe Mitchel J. het slachtoffer achtervolgde. Op een gegeven moment haalde de verdachte een mes tevoorschijn en bracht hij het slachtoffer een steekwond toe ter hoogte van het rechter schouderblad, waarbij het slachtoffer hevig begon te bloeden.

Na de steekpartij liep de verdachte weg, maar keerde korte tijd later terug en probeerde het slachtoffer opnieuw te steken. Door het kordate optreden van omstanders kon verdere escalatie worden voorkomen.

Tijdens het onderzoek meldde zich ook de echtgenote van het slachtoffer. Zij verklaarde dat ze samen met haar man in een lijnbus vanuit het centrum onderweg waren naar Lelydorp. In de bus ontstond ter hoogte van de omgeving Kwakoe een woordenwisseling tussen haar man en Mitchel

De verdachte zou daarbij dreigende uitlatingen hebben gedaan, waarna zij genoodzaakt waren voortijdig uit de bus te stappen. Mitchel volgde hen en haalde vervolgens een mes tevoorschijn. Het slachtoffer raakte in paniek en rende richting Sol servicestation, waar hij uiteindelijk in de rug werd gestoken.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij klaagde van hevige pijn en was op dat moment niet aanspreekbaar.

Mitchel is dezelfde dag door de politie aangehouden en overgebracht naar politie Latour. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.