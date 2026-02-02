Visser overlijdt na onwelwording op Nickerierivier

HomeOnderwerpenJustitie en politieVisser overlijdt na onwelwording op Nickerierivier
Justitie en politie

In het Westen van Suriname is een visser vandaag dood binnengebracht, nadat hij tijdens het vissen onwel werd. Het slachtoffer voelde zich plotseling niet goed terwijl hij op de rivier was waarna besloten werd terug te varen naar de steiger.

Het gaat om een 44-jarige man van Guyanese afkomst die afgelopen vrijdag met een groep was vertrokken om te vissen op de Nickerierivier. Vanmorgen vroeg voelde hij zich niet lekker en nam medicijnen in. Kort daarna was hij niet aanspreekbaar.

Betrokkenen besloten hem zo snel mogelijk naar de aanlegplaats in de omgeving achter de Hakrinbank in Nieuw Nickerie te brengen om hulp te zoeken. Ondanks deze inspanningen bereikte de man de steiger niet levend.

Het lichaam werd uiteindelijk bij de steiger aangetroffen, waar normaal gesproken de zogeheten Apoera-boten aanmeren.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en stelde een onderzoek in naar de precieze toedracht van het overlijden. Vooralsnog wordt uitgegaan van een natuurlijke oorzaak.

