Tweede lichaam bootramp geborgen, opvarenden droegen geen reddingsvesten

Een tweede lichaam van de vier vermiste leraren is zondagmiddag 1 februari gevonden bij de rampplek van de boot die zaterdagochtend 31 januari op de Marowijnerivier, nabij Grand-Santi, is gekapseisd en gezonken.

Het lichaam werd aangetroffen onder de boot, die eerder op de dag door duikers was gelokaliseerd. Uit de eerste bevindingen van het onderzoek blijkt volgens de Franse politie dat de opvarenden ten tijde van het ongeluk, nabij de grens met Suriname, geen reddingsvesten droegen.

De boot had zeven personen aan boord. Onder de opvarenden bevonden zich zes leraren en een bootsman. Twee leraren en de bootsman konden worden gered, terwijl de overige vier sinds het ongeluk als vermist werden opgegeven.

De zoekactie werd zondag aan het einde van de middag tijdelijk stopgezet en zal maandagochtend worden hervat, met een versterkte inzet van drones, boten en duikers.

De operatie wordt uitgevoerd door de gendarmerie, de strijdkrachten, de lokale autoriteiten en vrijwilligers. Het regionale gezondheidsagentschap heeft een medisch-psychologische noodhulpdienst geactiveerd om nabestaanden en betrokkenen bij te staan.

Het Franse Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar doodslag en het in gevaar brengen van levens door een mogelijke schending van veiligheidsvoorschriften.

De geredde bootsman is aangehouden en wordt verhoord door de gendarmerie van Saint-Laurent-du-Maroni.

Uit respect voor de slachtoffers blijven de scholen in Grand-Santi maandag gesloten. Deze sluiting kan de komende dagen worden verlengd.