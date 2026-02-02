Shaike Group Suriname op wereldbeurs in Barcelona: speciale FX-innovaties in de spotlights

Shaike Group Suriname staat van 3 tot en met 6 februari 2026 op ISE | Integrated Systems Europe, de grootste internationale vakbeurs op het gebied van licht, geluid en special effects voor de entertainmentbranche. Het evenement in Barcelona trekt volgens de organisatie verspreid over meerdere dagen ongeveer 150.000 bezoekers uit de hele wereld.

De Surinaamse groep is aanwezig via haar Nederlandse dochteronderneming The Confetti Maker, waarmee zij op de beurs nieuwe special FX-producten en technologieën presenteert. De deelname onderstreept de internationale ambities van het bedrijf en de groeiende zichtbaarheid van Surinaams ondernemerschap op toonaangevende platforms in de entertainmentsector.

The Confetti Maker is sinds 2003 actief en heeft in de afgelopen jaren een stevige ontwikkeling doorgemaakt. Het bedrijf produceert special FX-machines en confettiproducten en levert wereldwijd via een netwerk van distributeurs aan klanten in de entertainmentmarkt.

Tijdens de beurs legt het bedrijf dit jaar de nadruk op duurzame innovatie. Zo worden nieuwe special effects machines, waaronder rook- en vlammeneffecten gepresenteerd die volledig ecologisch zijn ontworpen. Daarmee speelt het bedrijf in op de toenemende vraag naar milieubewuste oplossingen binnen de evenementen- en showindustrie.

Het bedrijf heeft ook een vloeistoffen-lijn ontwikkeld, waaronder vloeistoffen voor rookmachines van hoogwaardige kwaliteit die zij zelf fabriceert.

De technologie achter de nieuwe machines is volgens het bedrijf volledig in eigen huis ontwikkeld. De research- en developmentafdeling werkte er ruim een jaar aan, met als doel prestaties en veiligheid te combineren met een duurzamer gebruik in professionele producties.

De producten van Shaike Group worden inmiddels wereldwijd gebruikt waaronder Italië, Duitsland maar ook Dubai, waar artiesten komen met klinkende namen.

Met de beursdeelname wil Shaike Group Suriname, via The Confetti Maker, niet alleen de nieuwste producten onder de aandacht brengen, maar ook nieuwe internationale contacten en marktkansen creëren.

De aanwezigheid op ISE geldt daarmee als een belangrijke stap in de verdere wereldwijde positionering van de groep binnen de special effects-industrie. Eerder stond het bedrijf vijf jaar lang op de Messe Frankfurt en het doel is om nar Barcelona ook China en Amerika aan te doen.