Sadi: “CCJ als derde rechtsinstantie zal alleen voor rijke Surinamers toegankelijk zijn”

NDP-parlementariër Ann Sadi is geen voorstander van aansluiting bij het Caribbean Court of Justice (CCJ) als derde rechtsinstantie voor Suriname. Zij vraagt zich af of dit recht dan alleen voor rijke Surinamers toegankelijk zal zijn, aangezien de doorsnee burger de hoge drempelkosten niet zal kunnen betalen.

“Mocht het besluit worden genomen tot toetreding tot het CCJ, dan is mijn bezorgdheid het volgende: wordt dit recht niet slechts voor de rijke Surinamers? Want de drempel zal veel te hoog zijn voor de doorsnee Surinamers. Zeker in geld uitgedrukt.

Ook de weg die bewandeld moet worden naar het CCJ, zal niet haalbaar zijn voor de meeste Surinamers”, zei Sadi vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de behandeling van de initiatiefwetten en grondwetswijzigingen over de modernisering van de rechterlijke macht.

De VHP-fractie kiest voor aansluiting bij het CCJ, dat reeds beschikt over ervaren rechters, moderne procedures en een sterke institutionele inbedding. Sadi benadrukte dat indien het parlement toch hiervoor kiest, zij dit dan zal afwijzen. Zij is voorstander van een nationale instantie voor cassatierechtspraak.

“Want dit gaan we onze Surinamers niet aandoen”, aldus de NDP’er. Sadi stelde immens respect te hebben voor de rechterlijke macht in Suriname, maar dat zij haar ogen niet zal sluiten voor de realiteit.

Opmerkelijk is dat het Eindrapport Congres Modernisering Rechterlijke Macht de uitspraken van Sadi tegenspreekt. Het rapport vermeldt ondermeer dat strafzaken kosteloos zijn en dat bij aantoonbaar onvermogen vrijstelling mogelijk is. In civiele zaken zijn indieningskosten gedifferentieerd (USD 250 tot 1.200).

Financieel stelt het rapport verder dat de CCJ via een trust-structuur werkt en na eenmalige inrichtingskosten geen jaarlijkse contributies vraagt, terwijl een eigen Surinaamse Hoge Raad juist hoge opstart- én structurele maandelijkse kosten met zich meebrengt.