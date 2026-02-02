HomeOnderwerpenJustitie en politieMan vast na diefstal van voedsel en brandstof van vissersboot bij Meerzorg
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man vast na diefstal van voedsel en brandstof van vissersboot bij Meerzorg

-

0
in verzekering gesteld

Caribbean Night

De politie van station Meerzorg heeft vorige week de verdachte B.J., bekend onder de bijnaam ‘December’, aangehouden op verdenking van diefstal. Na zijn arrestatie is hij voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, waarna de zaak verder in behandeling is genomen.

De aanhouding volgt op een aangifte die op donderdag 22 januari 2026 werd gedaan. De aangever meldde dat B.J. in twee afzonderlijke gevallen goederen zou hebben weggenomen van een vissersvaartuig. Het zou daarbij gaan om levensmiddelen en brandstof.

Op basis van de aangifte en het onderzoek werd de verdachte op 25 januari opgespoord en aangehouden. Na de voorgeleiding is B.J. in overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.

Het verdere onderzoek wordt voortgezet door de politie van station Meerzorg.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Visser overlijdt na onwelwording op Nickerierivier
Volgend artikel
Zussen dachten dat hij sliep: moeder (86) ontdekt opgezwollen lichaam van overleden zoon
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen