Man vast na diefstal van voedsel en brandstof van vissersboot bij Meerzorg

De politie van station Meerzorg heeft vorige week de verdachte B.J., bekend onder de bijnaam ‘December’, aangehouden op verdenking van diefstal. Na zijn arrestatie is hij voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, waarna de zaak verder in behandeling is genomen.

De aanhouding volgt op een aangifte die op donderdag 22 januari 2026 werd gedaan. De aangever meldde dat B.J. in twee afzonderlijke gevallen goederen zou hebben weggenomen van een vissersvaartuig. Het zou daarbij gaan om levensmiddelen en brandstof.

Op basis van de aangifte en het onderzoek werd de verdachte op 25 januari opgespoord en aangehouden. Na de voorgeleiding is B.J. in overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.

Het verdere onderzoek wordt voortgezet door de politie van station Meerzorg.