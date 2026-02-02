Inhaalactie bromfietser op Boxel Paraweg eindigt in zware botsing met personenauto

Op de Boxel Paraweg in Wanica, ter hoogte van pandnummer 25, heeft zich een verkeersongeval voorgedaan waarbij een bromfietser zwaar gewond raakte. Bij de aanrijding waren een personenauto en de bromfiets betrokken.

Volgens het voorlopige onderzoek van het Korps Politie Suriname reed de bromfietser over de Boxel Paraweg vanuit de richting van de Martin Luther Kingweg en was onderweg naar de Sir Winston Churchillweg. De automobilist kwam vanuit de tegenovergestelde richting.

Ter hoogte van het genoemde adres probeerde de bromfietser zijn voorrijder aan de rechterzijde in te halen. Daarbij belandde hij op de rijhelft van het tegemoetkomend verkeer.

De naderende bestuurder van de personenauto had de bromfietser op korte afstand al genaderd en kon een botsing niet meer voorkomen, waarna de auto tegen de bromfiets reed.

Door de klap liep de bromfietser zwaar lichamelijk letsel op. Hij is per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.