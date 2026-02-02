Gynaecoloog Fernando Rigters verruilt ’s Lands Hospitaal voor Diakonessenhuis

De bekende Surinaamse gynaecoloog Fernando Rigters is per 1 februari in dienst getreden bij het Diakonessenhuis. Daarmee is een einde gekomen aan zijn periode bij ’s Lands Hospitaal, waar hij de afgelopen zes jaar werkzaam was. In een persoonlijke verklaring blikt hij terug op zijn loopbaan en kijkt hij vooruit naar een nieuwe fase.

“Het leven wordt pas het leven waard wanneer jij als mens iets hebt kunnen betekenen voor je medemens. Life is about writing your own legacy and making yourself unforgettable.” Rigters geeft aan trots te zijn op wat hij tot nu toe heeft bereikt.

Op 45-jarige leeftijd is zijn naam in vele huizen bekend geworden door zijn inzet voor moeder- en kindzorg. “Ik heb zoveel mensen gelukkig gemaakt. Zoveel gelukkige mensen heb ik zien komen en gaan. Natuurlijk zijn er ook verdrietige momenten geweest, maar gelukkig waren die er niet veel.”

De gynaecoloog zijn carrière bij ’s Lands Hospitaal begon op 2 augustus 2019, na eerdere stages in 2017. Het besluit om zich destijds aan het ziekenhuis te verbinden noemt hij een keuze waar hij “nimmer spijt van zal hebben.”

“Het waren zes turbulente jaren, maar zo waar God een plan met mij had, heb ik naar eer en geweten mijn deel gedaan om Zijn missie uit te voeren.” Volgens Rigters laat hij bij zijn vertrek belangrijke verbeteringen en structuren achter, waaronder:

Een Neonatal High Care Unit (NHCU) en betere opvang voor pasgeborenen, met name te vroeg geboren baby’s. Structuur in de begeleiding van coassistenten en artsen in opleiding. Een betere organisatie voor arts-assistenten. verloskundigen die zijn opgeleid in de eerste opvang van pasgeborenen, ook bij een moeilijke start. Een duidelijke ethische boodschap over rechtvaardigheid en opkomen voor wat juist is.

“Bijdragen aan de vorming van de arts van morgen was altijd mijn prioriteit en zal dat ook altijd blijven.” Na vele succesverhalen en talloze dankbare en tevreden patiënten heeft Rigters afscheid genomen van het ziekenhuis waar zijn carrière begon. “De plek waar ik de afgelopen zes jaren meer uren heb doorgebracht dan in mijn eigen huis. Ik ben dankbaar voor iedereen die heeft bijgedragen aan mijn vorming en groei.”

Sinds 1 februari is de gynaecoloog werkzaam in het Diakonessenhuis. Hij spreekt van een nieuwe uitdaging en een frisse start. “Ook hier zal ik proberen mijn bijdrage te leveren aan een gezond Suriname, door goede, gezonde en onbeschadigde kinderen op de wereld te zetten.”

Rigters onderstreept daarbij zijn geloof en zijn betrokkenheid bij de toekomst van het land. “Strey deh foe strey, wi no sa frede. Gado deh wi fesimang.” Met hernieuwde energie is hij aan deze volgende fase van zijn loopbaan begonnen.