Defensie trapt 2026 af met 42 bevorderingen: “Geen woorden, maar zichtbare stappen”

Het ministerie van Defensie in Suriname heeft vrijdag 30 januari 2026 een duidelijke toon gezet voor het nieuwe dienstjaar met de bevordering van 42 militairen naar een hogere rang. Tijdens de ceremonie benadrukte minister Uraiqit Ramsaram dat een bevordering meer is dan een persoonlijke opsteker: het is een signaal van vertrouwen, extra verantwoordelijkheid en verbondenheid binnen de organisatie. Volgens hem draagt elke rangstap een eigen verhaal van volhouden en kiezen voor het grotere belang, ook wanneer dat niet de makkelijkste weg is.

Ramsaram plaatste de bevorderingen in de bredere koers die Defensie dit jaar wil varen. Het dienstjaar 2026 staat volgens de minister in het teken van interne versterking, met vijf speerpunten waarop extra wordt ingezet. Eén daarvan is de rechtspositie van het personeel. Met deze eerste groep bevorderden, zei Ramsaram, wordt een begin gemaakt met de uitvoering van de beleidsstukken die daarbij horen.

De boodschap: het blijft niet bij plannen en intenties, maar wordt omgezet in concrete resultaten. Het opspelden van de epauletten noemde hij daarom niet alleen symbolisch, maar vooral een zichtbaar bewijs dat de organisatie doet wat zij belooft.

De minister riep de bevorderde militairen op hun nieuwe rang met trots te dragen, niet vanwege de titel, maar vanwege wat die volgens hem vertegenwoordigt: verdiend vertrouwen, aantoonbare draagkracht en een voorbeeldrol die vanaf nu nog sterker op hen rust. Ramsaram kondigde daarbij aan dat de bevorderingsronde niet beperkt blijft tot deze groep. In de komende maanden zullen meer militairen een stap hoger worden geplaatst, onderstreepte hij, omdat vooruitgang volgens hem niet voor enkelen is, maar voor het geheel.

In zijn toespraak verwees Ramsaram naar het motto unus pro omnibus (één voor allen en allen voor één) om te benadrukken dat groei en verbetering gedeeld moeten worden. Volgens hem betekent dit dat successen gezamenlijk worden gedragen, dat versterking blijvend moet zijn en dat niemand uit beeld mag raken. Zijn slotboodschap was helder: Defensie wil bouwen aan een sterkere organisatie en wil dat als collectieve opdracht neerzetten.

Ook bevelhebber van het Nationaal Leger, brigadegeneraal Werner Kioe A Sen, legde nadruk op de betekenis van de bevorderingen. Hij stelde dat een hogere rang het resultaat is van jarenlange inzet, discipline en bereidheid om te dienen, vaak onder zware omstandigheden. Hij wees erop dat onder de bevorderden veel militairen zijn die in het binnenland en langs de grenzen hebben gewerkt, waar de omstandigheden volgens hem regelmatig zwaar zijn.

Kioe A Sen waarschuwde tegelijkertijd dat een rang geen privilege is, maar een plicht. Leiderschap, aldus de bevelhebber, draait niet om gediend worden, maar om anderen in staat te stellen hun werk goed te doen. Daarbij legde hij ook een verantwoordelijkheid bij de leiding van de organisatie: militairen moeten krijgen waar zij recht op hebben—waardering, begeleiding en eerlijke kansen.

De bevelhebber noemde gemotiveerde militairen de ruggengraat van een sterke defensieorganisatie. Alleen met gezamenlijke inzet kan volgens hem worden gebouwd aan een leger dat professioneler, betrouwbaarder en weerbaarder is, en daarmee aan de veiligheid en stabiliteit die Suriname nodig heeft. In dat kader wees hij op de tijd waarin het land zich bevindt: een periode van spanning, onzekerheid en soms afnemend vertrouwen.

Tot besluit sprak Kioe A Sen zijn zorg uit over de neiging tot verdeeldheid en negativiteit, terwijl het besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid juist zou afnemen. Volgens hem onderstreept dat des te meer hoe belangrijk de rol van militairen is voor het land. De ceremonie rond de 42 bevorderingen werd daarmee niet alleen een moment van erkenning, maar ook een signaal van richting: Defensie wil in 2026 zichtbaar versterken, intern én in dienst van Suriname.