Bewoners Albina opgeroepen om actief mee te werken aan muskietenbestrijding

Nu het aantal chikungunya-gevallen in Suriname toeneemt, doet het commissariaat Marowijne Noord-Oost een dringend beroep op bewoners van Albina om actief bij te dragen aan de bestrijding van muskieten.

De ziekte wordt overgebracht door de Aedes aegypti-muskiet, die zich vooral voortplant in stilstaand water rondom woningen en in de directe woonomgeving.

In dit kader hebben medewerkers van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst (MGD) op vrijdag 30 januari schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd op verschillende locaties in Albina.

Het ging onder meer om de Sawanibotovallenstraat, de achterzijde van de Mohammed Joenoes Williamweg, het Veerplein en de Legrand Baldewstraat, ter hoogte van de openbare begraafplaats.

Volgens de MGD is gezamenlijke inzet cruciaal om de muskietenpopulatie terug te dringen. “Als één buurtgenoot rommel rond het huis laat liggen, kan dat al voldoende zijn om een broedplaats voor muskieten te creëren en zo de hele buurt te treffen,” benadrukt het commissariaat. De muskiet die iemand steekt, komt in de meeste gevallen uit de eigen tuin of directe omgeving.

De MGD wordt dagelijks ingezet om het centrum van Albina schoon te houden. Daarbij worden zwerfvuil opgeruimd, bermen gemaaid en openbare terreinen ontdaan van hoge begroeiing.

Werkgroepen, bestaande uit onder meer harkers, rapers, maaiers en vuilophalers, werken volgens een strak tijdschema. Ze worden zeven dagen per week, zowel overdag als ’s nachts, ingezet om de schoonmaakwerkzaamheden zo effectief mogelijk te coördineren.

Het commissariaat roept bewoners op om hun erven schoon te houden, stilstaand water te verwijderen en samen verantwoordelijkheid te nemen.

Alleen door gezamenlijke inspanning kan de verspreiding van chikungunya en andere door muskieten overgedragen ziekten worden tegengegaan.