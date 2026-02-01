Vier leraren vermist na gekapseisde boot op Marowijnerivier – update

Een boot met zeven personen aan boord is op zaterdag 31 januari, iets na 06.00 uur, gekapseisd op de Marowijnerivier nabij het plaatsje Grand-Santi. Het ging om een privévaart nabij de grens met Suriname.

Onder de opvarenden bevonden zich zes leraren die verbonden zijn aan een basisschool. Twee van hen en de bootsman zijn gered en worden momenteel medisch verzorgd in het preventie- en zorgcentrum te Grand-Santi.

Vier leraren worden nog vermist. Volgens voorlopige informatie hebben alle opvarenden de Franse nationaliteit. Het is nog onduidelijk of zij reddingsvesten droegen. Sinds 1 januari is het dragen van reddingsvesten verplicht op alle rivieren in Frans-Guyana.

De Franse autoriteiten hebben een grootschalige zoekactie opgestart, over water en vanuit de lucht, om de vermiste personen te lokaliseren.

De zoekoperatie werd zaterdagavond tijdelijk gestaakt en vandaag in de vroege ochtend hervat. Op het moment van schrijven omstreeks 11.00 uur was er nog niemand gevonden.

UPDATE: Het lichaam van een van de vier vermiste leraren is gevonden nabij de rampplek. De zoekactie naar de overige vermisten gaat, zowel via lucht als water, onverkort door.