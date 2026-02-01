HomeOnderwerpenEntertainmentVideoclip ‘Fa un de ya’ meer dan 7 miljoen keer bekeken op...
Videoclip ‘Fa un de ya’ meer dan 7 miljoen keer bekeken op YouTube

kater karma en kenny b fa un de ya screen stil

Caribbean Night

Kater Karma en Kenny B hebben deze week met het nummer Fa un de ya een nieuwe mijlpaal bereikt. De videoclip van hun hit is al meer dan 7 miljoen keer bekeken op YouTube.

De clip, waarin veel natuur van Suriname te zien is, haalde de 1 miljoenste view binnen een maand na de release op 20 december 2022.

Het nummer is niet alleen in Suriname, maar ook in Frans-Guyana, Frankrijk, België en Nederland bekend.

Het virale effect van sociale media heeft ervoor gezorgd dat de video wereldwijd aandacht heeft gekregen en heeft bijgedragen aan de groei van de fanbase van de artiesten.

Het gemiddeld bedrag dat met 1 miljoen views op YouTube verdiend kan worden ligt tussen de $2.000 en $4.000. De vergoeding varieert echter aanzienlijk op basis van betrokkenheid, inhoudstype en andere inkomstenstromen.

De videoclip van Fa un de ya is hieronder te zien.

Caribbean Night

