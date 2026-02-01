VIDEO: Minister zet in op drones en Safe City-camera’s tegen geweld en verkeerschaos

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie zegt dat Suriname sneller en slimmer moet optreden tegen criminaliteit en roekeloos rijgedrag, en noemt drones en herstelde Safe City-camera’s als belangrijke wapens.

In onderstaand interview stelt de minister dat de drone-unit al meerdere keren heeft geholpen bij het opsporen van verdachten, onder meer met infraroodherkenning en het volgen van vluchtroutes en voertuigen. Volgens de minister werkt het ‘positief’, maar is uitbreiding nodig: “We moeten meer drones hebben.”

Naast drones wijst de minister op de Safe City-camera’s, die bij aantreden voor een groot deel uitgevallen zouden zijn geweest. Volgens hem zijn er inmiddels veel hersteld met steun van Telesur, en moeten er nog slechts een beperkt aantal worden gerepareerd.

De camera’s worden strategisch geplaatst en zouden op grote afstand nummerplaten kunnen herkennen; later wil de minister dit uitbreiden met systemen voor kentekenherkenning en gezichtsherkenning om verdachten sneller te kunnen traceren.

De minister uit ook frustratie over de verkeerssituatie: mensen zouden massaal door rood licht rijden, te hard rijden, zonder rijbewijs rijden en onder invloed deelnemen aan het verkeer. Boetes en aanhoudingen hebben volgens hem nog niet genoeg effect gehad, waardoor hij pleit voor strengere handhaving en tegelijk meer preventie, onder meer via opvoeding en bewustwording.

Bij buschauffeurs wil hij zwaardere maatregelen: bij herhaaldelijke overtredingen moet volgens hem zelfs de busvergunning kunnen worden ingetrokken, los van wie er achter het stuur zat.

Tot slot zegt de minister dat sabotage van camera’s vermoedelijk bewust gebeurt, mogelijk om misdrijven te plegen zonder in beeld te komen. Er zou sprake zijn van personen die kabels doorknippen en snel verdwijnen, maar de minister belooft dat daders zullen worden opgespoord. Ondanks financiële beperkingen noemt hij de koers duidelijk: meer technologie, meer toezicht en een hardere aanpak om Suriname veiliger te maken.