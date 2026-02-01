Regering verlaagt tarieven voor PSA-kaart

De regering heeft de tarieven voor de Persoon van Surinaamse Afkomst (PSA)-kaart verlaagd. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking meldt dat de nieuwe tarieven vanaf vandaag worden gehanteerd.
Deze aanpassing volgt op de Srefidensi-actie en sluit aan bij het streven van de regering om het verkrijgen van een PSA-kaart toegankelijker te maken.
De nieuwe tarieven zijn als volgt:
|Leeftijdsgroep
|Oude tarieven
|Nieuwe tarieven
|Volwassenen (18 jaar en ouder)
|€160 / $175
|€120 / $130
|Minderjarigen (jonger dan 18 jaar)
|€80 / $96
|€70 / $80
De tarieven gelden voor alle PSA-aanvragen die vanaf vandaag worden ingediend. Aanvragen kunnen uitsluitend via de officiële PSA-website worden gedaan: psa.gov.sr.
Het ministerie zegt zich voortdurend in te zetten voor een doelmatige, zorgvuldige en klantgerichte dienstverlening.
Sorry maar zou gratis moeten zijn de kennis en kunde die we meenemen en toepassen is onbetaalbaar en zou met open armen ontvangen moeten worden . Bied het gratis aan als je kan bewijzen dat je xxxx uur aan een positieve project of bijdrage heb geleverd aan Suriname of een goed doel
Maatregel in de categorie van lik me r eet
Alles wordt logischerwijs altijf duurder behalve als het is afgedankt wst hier echt niet het geval is.
Als je naar suriname wil en gasy dan kan he dit er heus wel bijbetalen maar nee hoor juist deze mensen krijgen iets tereijl de bevolking verarmt Wat een sch ijt politiek
Heel goed van deze regering. De vorige had een mond vol over diaspora, maar heeft geef klap uitgevoerd. Deze regering zit pas 6 maanden en je ziet gelijk positieve resultaten. Namens diaspora, heel dank aan de regering Simons.
Moro e kong.
Klopt niet, typisch Surinaams!
Als 60 plusser heb ik in december PSA aangevraagd .
€ 81.00 betaald, actieprijs tot eind februari.
Nu verlaagd naar € 120.00?
Wie houden ze voor de gek?
Is er in Paramaribo nog iemand die aan de knoppen draait?
Of slapen we allemaal.
Prijsverlaging voor vergroting van de toegang tot Surimaribo zodat men nog vaker kan worden overvallen, verkracht, beroofd of zelfs vermoord kan worden in die BANANENREPUBLIEK.
