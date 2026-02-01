Regering verlaagt tarieven voor PSA-kaart

De regering heeft de tarieven voor de Persoon van Surinaamse Afkomst (PSA)-kaart verlaagd. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking meldt dat de nieuwe tarieven vanaf vandaag worden gehanteerd.

Deze aanpassing volgt op de Srefidensi-actie en sluit aan bij het streven van de regering om het verkrijgen van een PSA-kaart toegankelijker te maken.

De nieuwe tarieven zijn als volgt:

Leeftijdsgroep Oude tarieven Nieuwe tarieven Volwassenen (18 jaar en ouder) €160 / $175 €120 / $130 Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) €80 / $96 €70 / $80

De tarieven gelden voor alle PSA-aanvragen die vanaf vandaag worden ingediend. Aanvragen kunnen uitsluitend via de officiële PSA-website worden gedaan: psa.gov.sr.

Het ministerie zegt zich voortdurend in te zetten voor een doelmatige, zorgvuldige en klantgerichte dienstverlening.