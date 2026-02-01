Paniek in ziekenhuis: man meldt zich met WO I-granaat ingebracht via anus

In een ziekenhuis in Toulouse, Frankrijk, brak in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari paniek uit, toen bij een patiënt een granaat uit de Eerste Wereldoorlog werd ontdekt, die hij via zijn anus had ingebracht. Het incident leidde tot een spoedoperatie en de inzet van een gespecialiseerd team om het explosief veilig te verwijderen van het hospitaal.

De man meldde zich met hevige pijn op de spoedeisende hulp van het Rangueil ziekenhuis. Hij gaf aan dat hij een voorwerp via zijn anus had ingebracht, maar wilde niet zeggen om wat voor object het precies ging.

Tijdens een rectaal onderzoek ontdekten artsen een granaat uit de Eerste Wereldoorlog van ongeveer 16 tot 20 centimeter in de endeldarm van de patiënt. Volgens lokale media had het explosief een diameter van 3,7 centimeter, wat de hevige pijnklachten van de man verklaarde.

Een chirurg wist het projectiel operatief te verwijderen. Pas daarna realiseerde het verplegend team zich het mogelijke gevaar van een ontploffing, waarna het ziekenhuis onmiddellijk de hulpdiensten inschakelde.

Een gespecialiseerd team van de explosievendienst kwam ter plaatse en stelde vast dat het om een Duitse granaat uit 1918 ging. Een bommenexpert meldde aan Le Figaro dat er geen risico op ontploffingsgevaar bestond.

De granaat werd in beslag genomen door de autoriteiten. De patiënt verkeert in stabiele toestand, maar wordt nog verhoord over de herkomst van het explosief en de reden waarom hij het bij zich had.